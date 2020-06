Angehende Floristen legen in Buseck Abschlussprüfung ab

Blumenschmuck für Betriebsfeste, Beerdigung und Reisebüro - die Aufgaben der Praxisprüfung waren vielfältig. Fotos: Wagner

Großen-Buseck (swa). Als am Nachmittag Eltern und Ausbilder am Kulturzentrum eintrafen, um die kreativen Arbeiten der praktischen Prüfung von 13 zukünftigen Floristinnen und Floristen zu bewundern, lag hinter den Teilnehmern ein langer Tag. Um sieben Uhr haben sie mit dem Aufbau und der Anfertigung der Blumen-Arrangements begonnen. Da die Prüflinge zwischen Dillenburg und Frankfurt wohnen, waren einige schon eine ganze Weile auf der Straße unterwegs. Und zuvor mussten noch die Materialien, Bauteile, Wannen und Vasen sowie frische Blumen und Pflanzen verladen werden.

Ausflug an die Nordsee

Michelle D. benötigte gleich zwei Fahrzeuge, um für ihre Vorhaben alles Notwendige unterzubringen. Damit nichts umkippt und kaputtgeht, ist sie vorsorglich mit nur 60 Stundenkilometer auf A 45 und A 5 von Glauburg-Stockheim nach Großen-Buseck "geschlichen". "Ein ganz neues Gefühl, mich haben sogar Lkws überholt", sagt sie. Ihr Thema in der Sparte "Gesteck" war "Reisebüro". Das bot viel Spielraum, den sie für einen visuellen Ausflug an die Nordsee nutzte. Sand und Muscheln inbegriffen. Die auf den ersten Blick schwierige Aufgabe, nämlich Sargschmuck für einen Verstorbenen aus der Drag-Queen-Szene zu fertigen, wurde hervorragend und in vielen Rottönen von einer anderen jungen Frau bewältigt. Der Prüfung war eine dreijährige Ausbildung vorangegangen, als Arbeitsproben mussten ein Strauß, ein Gesteck und eine Pflanzung fertiggestellt werden.

Ulla Duchardt, Leiterin für den "grünen Bereich" im Berufsbildungswerk Karben, sollte zwar laut IHK nichts verraten, "aber so ganz und gar auf die Folter spannen will ich euch nicht: Alle haben die praktische Prüfung bestanden". Kein Wort zu der Bewertung, zu den gesammelten Punkten. In dieser Woche gab es also noch keinen Anlass zum Gratulieren und Feiern, denn das Prüfungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen, die Ergebnisse aus der Theorie stehen noch aus. Der geänderte Ablauf ist Corona geschuldet.

Busecks Bürgermeister Dirk Haas lobte die beeindruckenden Exponate, die vielfältige und fantasievolle Umsetzung der Themen und die Anpassung an aktuelle Trends. Diese Entwicklung konnte er in den vergangenen Jahren beobachten, da die Floristen nicht zum ersten Mal ihre praktische Prüfung im Kulturzentrum ablegten. Dazu sagte Duchardt: "Der Saal und das Foyer bieten viel Platz, der insbesondere für die Umsetzung großflächiger Raumfloristik benötigt wird. Der breite Weg zum Eingang und das angrenzende Atrium eignen sich gut für Pflanzarbeiten, die logistischen Bedingungen für die Anlieferung der schweren Materialien sind optimal. Es war ein entspanntes Arbeiten." Rainer Volk, Vorsitzender des Prüfungsausschusses, dankte den langjährigen ehrenamtlichen Mitgliedern im Prüfungsausschuss Norbert Brodda, Joachim Heyer, Christina Reber-Volz, Ingrid Kaden und Anja Steiß.

Mitte Juli können die Absolventen über ein Online-Portal der IHK ihr persönliches Ergebnis einsehen. In Corona-Zeiten ist zwar vieles anders - aber die Blumen blühen, die Pflanzen wachsen und das Auge darf sich daran freuen.