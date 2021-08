Angeklagter ist bereits einschlägig vorbestraft

Der Angeklagte betreute die Jugendlichen in einer Parkour-Gruppe an einer Schule im Landkreis. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - Der 37-Jährige aus Buseck, dem vorgeworfen wird, 2015 einen damals 15-jährigen Jugendlichen mehrfach vergewaltigt zu haben, ist bereits wegen sexualisierter Gewalt an einem anderen Jugendlichen zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt worden. Am zweiten Verhandlungstag vor dem Landgericht Gießen ging es unter anderem um die Frage, ob der Angeklagte angesichts des Alkoholpegels zu der Vergewaltigung in der Lage war.

Der 37-Jährige war Leiter einer Parkour-Arbeitsgruppe, die er an einer Schule im Landkreis Gießen ins Leben gerufen hatte. Eine kleine Gruppe Schüler wurde damals von ihm besonders gefördert. Sie trainierten mit ihm in verschiedenen Vereinen und verbrachten auch privat sehr viel Zeit mit ihm. Weil er an einem anderen Jugendlichen der Parkour-Gruppe sexualisierte Gewalt ausgeübt hatte, war der Angeklagte in einem Prozess 2019 zu der Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt worden.

2015 soll der Mann über Monate hinweg mehrfach zwei Jugendliche in seine Scheune eingeladen haben. Dort wurden große Mengen Rum, Schnaps, Liköre und Bier getrunken und bei Trinkspielen mussten die Jugendlichen sexualisierte Aufgaben erfüllen. Bei drei oder vier solcher Treffen soll der Mann den betrunkenen Zustand des 15-Jährigen ausgenutzt und ihn vergewaltigt haben. Der heute 21-Jährige tritt in diesem Verfahren als Nebenkläger auf.

Nach Ende der Trinkspiele übernachteten die Jugendlichen mit dem Mann in der Scheune. Der Angeklagte soll dann auf die Matratze des 15-Jährigen gekommen sein und ihn vergewaltigt haben. Der Jugendliche hatte bei Prozessauftakt geschildert, er habe an drei Abenden den Übergriff zwar gespürt und als unangenehm empfunden. Aufgrund seiner Betrunkenheit und des Körpergewichts des Angeklagten habe er sich nicht wehren können. Der andere Jugendliche hatte ausgesagt, er habe eine der Vergewaltigungen beobachtet.

Aussagen zum Alkoholpegel

Am zweiten Prozesstag schätzte eine Sachverständige ein, wie viel Alkohol die Beteiligten an den besagten Abenden im Blut gehabt haben und ob die geschilderten Vorfälle unter diesem Aspekt stattgefunden haben konnten. "Meine Angaben sind sehr spekulativ, da ich keine Körperflüssigkeiten untersuchen konnte und wir auch nicht genau wissen, was wirklich getrunken wurde", erklärte die Rechtsmedizinerin. Ihre Einschätzungen könne sie nur auf Grundlage dessen treffen, was in der Hauptverhandlung gesagt wurde.

Der Angeklagte sei ein gesunder, sportlicher, junger Mann, der Alkohol gewohnt gewesen sei. Alkohol sorgt laut Zeugenaussagen dafür, dass er aufdringlich werde. Der Angeklagte wäre noch in der Lage, seine Bedürfnisse zu befriedigen, wie man anhand der sexualisierten Aufgaben während des Trinkspiels erkennen könne. Eine eingeschränkte Steuerungsfähigkeit sei jedoch nicht auszuschließen. "Alkohol ist bei der Sexualität ein zweischneidiges Schwert. Es erhöht das Verlangen, hemmt jedoch die körperliche Ausführung", antwortete die Rechtsmedizinerin auf die Frage, ob die vorgeworfenen Handlungen für ihn noch durchführbar waren. Sie hält es für möglich, da der 37-Jährige trainiert sei und auch anatomisch nichts dagegen spreche.

Auch den geschilderten Zustand des Nebenklägers hielt sie für nicht unwahrscheinlich. "Aus wissenschaftlicher Erfahrung kann ich sagen, dass ab 1,5 Promille Kinder und Jugendliche in solchen Zuständen sind, dass sie auf die Intensivstation kommen", erläuterte die Sachverständige. Der Nebenkläger habe beschrieben, sich in Trance befunden zu haben und es sei weder eine Kommunikation mit dem Angeklagten, noch zu dem anderen Jugendlichen möglich gewesen. Dies würde aus ihrer Sicht für einen mittleren bis schweren Rausch und damit für mindestens 1,5 Promille sprechen.

Im Laufe des Prozesstages berichteten zwei weitere Zeugen über die Gesamtumstände. Ein ehemaliger Mitbewohner des Angeklagten, der auch Parkour betrieb, war an den besagten Wochenenden nicht zuhause. Die Vorsitzende Richterin Dr. Kathrin Exler fragte ihn, ob ihm der enge Kontakt mit den Jugendlichen auffällig vorgekommen sei. "Damals nicht. Die Parkour-Community ist sehr familiär. Man umarmt sich zur Begrüßung und übernachtet schon mal beieinander", erklärte der 25-Jährige. Er beschrieb den Angeklagten als intelligent, aber manipulativ. Aus seiner Sicht habe dieser auch autistische Züge. Ihm sei es schwer gefallen, mit den Gefühlen anderer umzugehen.

Der zweite Zeuge gehörte ebenfalls zur Parkour-Gruppe, hatte aber nichts von den Vorfällen mitbekommen. Der Angeklagte habe auch ihm gegenüber sexuelle Anspielungen gemacht und ihm einen Klaps auf den Po gegeben. Der Prozess wird fortgesetzt.