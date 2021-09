Angeklagter sollte nicht davonkommen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (kalg). Einem 37-Jährigen aus Buseck wird vorgeworfen, 2015 einen damals 15-jährigen Jugendlichen mehrfach vergewaltigt zu haben. Diesen hatte der ehemalige Vertretungslehrer im Rahmen einer Parkour-AG kennengelernt, die er an einer Schule im Kreis Gießen geleitet hatte. Der Mann sitzt aktuell im Gefängnis, weil er 2019 wegen fünf Fällen des Missbrauchs eines Kindes beziehungsweise eines Jugendlichen zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt worden war. Auch dieser Junge gehörte zur Parkour-Gruppe. Die Richterin, die damals das Urteil sprach, wurde am Montag im aktuellen Prozess befragt.

Der Mann soll zwei Jugendliche mehrfach in seine Scheune eingeladen haben, wo Trinkspiele mit sexualisierten Aufgaben stattfanden und große Mengen an Rum, Schnaps, Likören und Bier getrunken wurden. An drei oder vier solcher Abenden soll der 37-Jährige den damals 15-Jährigen vergewaltigt haben, nachdem dieser sich volltrunken zum Schlafen gelegt hatte. Der zweite Jugendliche hatte ausgesagt, eine dieser Vergewaltigungen gesehen zu haben.

Die Richterin aus dem ersten Prozess hatte diesen Zeugen damals auch befragt. „Aus meiner Sicht war er durchaus sachlich, doch wirkte es so, als ob er von den Geschehnissen durchaus beeindruckt worden war, also dass er gesehen hatte, wie der Angeklagte mit dem anderen Jungen Verkehr hatte“, erklärte die Amtsrichterin. „Er machte mir den Eindruck, dass er schildert, was er gesehen hatte.“ Sie habe den Aussagen des Jugendlichen geglaubt. Auf Detailfragen konnte die Richterin jedoch nicht antworten, da sie diese Fragen in ihrer Befragung nicht gestellt habe, da sie in dem anderen Verfahren nicht von Bedeutung waren.

Verteidiger Philipp Kleiner erkundigte sich nach der Beweislage in dem Prozess 2019. Die Amtsrichterin räumte ein, dass es damals nur die Zugeständnisse des Angeklagten und Aussagen des Geschädigten gegeben hätte. Augenzeugen oder physische Spuren habe es nicht gegeben.

Im zweiten Teil des Verhandlungstages wurde eine Videoaufnahme der polizeilichen Vernehmung des mutmaßlichen Opfers gezeigt. Der heute 21 Jahre alte Mann wurde von einer Polizeibeamtin und Staatsanwältin Jessica Schröder befragt, die in diesem Verfahren auch die Anklage vertritt. Mit ruhiger Stimme schilderte der junge Mann das Kennenlernen, die Spieleabende mit den sexualisierten Aufgaben und die Übergriffe aus seiner Sicht. Dabei lachte er peinlich berührt.

In dem laufenden Verfahren werden immer wieder die zeitlichen Abläufe thematisiert. In dem Video ordnet er die Vergewaltigungen zur Zeit seiner Konfirmation ein. Die Polizistin spricht ihn darauf an, dass er die Geschehnisse in einer früheren Aussage bestritten hätte und sie nun angerufen habe, um seine Aussage zu korrigieren. „Ich wollte es selbst nicht wahrhaben und es nicht an die große Glocke hängen“, beschreibt er. „Ich wollte nicht, dass die Leute mich anders sehen.“ Er wollte mit seiner Aussage aber dem anderen Jungen in seinem Prozess helfen. Der Angeklagte solle mit so etwas nicht davonkommen. Ihm gehe es jedoch nicht schlecht und er habe auch keine psychologische Hilfe in Anspruch genommen.

Beim nächsten Verhandlungstag soll die Polizeibeamtin befragt werden, die diese Befragung durchführte.