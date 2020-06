Anja Martiné seit 30 Jahren Dekanatskantorin in Grünberg und Kirchenmusikerin in Laubach

Seit 30 Jahren Dekanatskantorin in Grünberg: Anja Martiné. Foto: Stender

Laubach (red). Seit 30 Jahren ist Anja Martiné Dekanatskantorin im Dekanat Grünberg und Kirchenmusikerin in Laubach. Zu diesem Jubiläum gratulierten Dekan Norbert Heide, Präses Elke Sézanne und Graf Friedrich zu Solms-Laubach.

Im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht zweifellos die prachtvolle Barockorgel in der Laubacher Stadtkirche. Das gilt nicht nur für die Gottesdienste an Sonn- und Feiertagen und andere musikalische Veranstaltungen der Kirchengemeinde. Ihre Orgel "vermarktet" die gebürtige Odenwälderin auch über die Grenzen Laubachs und des Dekanats Grünberg hinaus. Mit ihrem Organisationstalent, das Präses Elke Sézanne besonders lobte, hat sie die Orgelwoche "mixtur", den Orgelwettbewerb für nebenberufliche Kirchenmusiker der Landeskirche, die Konzertreihe "Voices & Wine" ins Leben gerufen und auch am Leben erhalten. Dabei greift sie nicht nur auf ein Team in der Kirchengemeinde zurück, sondern baut auch auf gute Verbindungen zu städtischen Gremien. Gemeinsam mit anderen etwas auf die Beine zu stellen, sagt sie beim Jubiläumstermin im Grünberger Dekanat, ist ihr genauso wichtig, wie die Möglichkeit, die Kirchentür hinter sich zuzuschließen und allein in der Kirche auf der Orgel zu spielen.

Schaut man auf der Webseite der evangelischen Kirchengemeinde Laubach nach, erscheint da neben einem reichen musikalischen Angebot aus Kinder- und Jugendchor, dem Chor Vocaliker und Posaunenchor auch der Begriff "Freundeskreis - Eins für die Musik". Mit Spenden und Beiträgen der Mitglieder wird die Kirchenmusik (Kinderchöre und Posaunenchor) in Laubach finanziell unterstützt. Als Vertreter des Freundeskreises der ehemaligen Singalumnen war Friedrich Graf zu Solms-Laubach zum Jubiläum nach Grünberg gekommen. Für die Kirchenmusik in Laubach sei Anja Martiné seit 30 Jahren eine "ganz wichtige Person", lobte der Mann, den die Kantorin als eine ihrer wichtigsten Stützen bezeichnet.

Zwei Drittel ihrer Arbeitsstunden verbringt sie laut Dienstauftrag in der Kirchengemeinde Laubach. Mit dem übrigen Drittel fungiert sie als Kantorin für das Dekanat Grünberg. Hier ist sie unter anderem für die nebenamtlichen Kirchenmusikerinnen und -musiker und die Orgelausbildung zuständig. Hier erlebt man sie auch mit Elke Sézanne und Dekan Norbert Heide regelmäßig bei den musikalischen Andachten in den verschiedenen Kirchen des Dekanats. Letzterer hat Anja Martiné übrigens schon viele Jahre "früher gehört als gesehen". Weil beide dieselbe Orgellehrerin hatten, war der Theologiestudent (und Organist) Heide bei der Orgelprüfung von Anja Martiné in der Laubacher Stadtkirche dabei.

Überrascht hat ihn die Dekanatskantorin auch bei seiner Einführung als Dekan im Jahr 2009. Damals habe sie ihn mit dem Satz begrüßt: "Zum ersten Mal habe ich einen Chef der jünger ist als ich." Heute würde man das Verhältnis zwischen Dekan und Kantorin wohl eher als eines auf Augenhöhe. bezeichnen. Das kam in Heides Laudatio zum Jubiläum auch zum Ausdruck. Besonders lobte er ihre Idee, zu Ostern die nebenberuflichen Organistinnen und Organisten das Osterlied "Wir wollen alle fröhlich sein" einspielen zu lassen und auf YouToube zu veröffentlichen: "Damit hast du uns aus der Corona-Schockstarre erlöst."

Der berufliche Weg in die Kirchenmusik hat sich in Anja Martinés Leben früh angedeutet. Als Organistin begann sie schon zu Schulzeiten in Wald-Michelbach im Odenwald, gefördert durch den dortigen Kirchenmusiker. Doch nach dem Abitur fanden die Eltern, die Tochter solle etwas Anständiges lernen. Die Aufnahmeprüfung bei der Bank bewies jedoch schnell, dass sie in der Kirchenmusik besser aufgehoben war. Nach dem Studium an der Kirchenmusikschule in Frankfurt mit "Klavier, Orgel, Singen, Trompete und Blockflöte" begann die damals 24-jährige Odenwälderin im Juni 1990 ihren Dienst in Oberhessen. Zunächst war sie als Vertretung des Amtsinhabers nach Laubach gekommen. Nach dessen Ausscheiden entschieden sich die Gremien in der Kirchengemeinde und im Dekanat dafür, die junge Absolventin der Kirchenmusikschule Frankfurt als Kirchenmusikerin mit dem Dienst als Kirchenmusikerin in Laubach und Dekanatskantorin im Dekanat Grünberg zu beauftragen.

Im Rückblick auf die vielen Veränderungen, auf die sich Anja Martiné in ihren 30 Dienstjahren flexibel, kollegial, humorvoll und kreativ eingestellt hat, prophezeite Dekan Heide abschließend: "Die 40 schaffst du auch noch."