Anklage: Frau in Laubach verliert Baby nach Tritten

Prozess vor dem Amtsgericht geplatzt: Weder der Angeklagte noch seine Ehefrau mochten sich zu dem Vorfall in Laubach äußern. Symbolbild: Mosel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN. Das Verhalten seiner Tochter hat dem 41-Jährigen offenbar überhaupt nicht gefallen. Doch ein ermahnendes Gespräch scheint der Familienvater mit der Jugendlichen nicht geführt zu haben. Die Strafverfolger sind vielmehr überzeugt, dass der Mann die 13-Jährige am 28. Februar 2017 mit der Faust mehrfach gegen den Kopf geschlagen hat. Zudem soll er das Mädchen gekratzt, an den Haaren und Ohren gezogen haben. Die Ehefrau habe sofort versucht, "den körperlichen Übergriff zu beenden". Mit der Konsequenz, dass der Angeklagte sie auf den Boden der gemeinsamen Wohnung in Laubach geschubst haben soll. "Anschließend stellte er sich über sie und trat ihr in Kenntnis der bestehenden Schwangerschaft zwei bis drei Mal mit dem unbeschuhten Fuß in den Bauch", konkretisiert Dr. Fabian Hohl am Amtsgericht die Vorwürfe. Dabei soll der 41-Jährige obendrein massive sexuelle Drohungen gegen die gesamte Familie ausgestoßen haben.

Wohl durch das brutale Einwirken auf den Unterleib hat die zwei Jahre jüngere Ehefrau an diesem Wintertag ihr Baby, das sich bis dahin völlig normal entwickelt habe, verloren. Aus diesem Grund muss sich der Familienvater nun wegen Schwangersc

haftsabbruchs - gegen den Willen der werdenden Mutter - vor Strafrichterin Maddalena Fouladfar verantworten. Die Rechtswidrigkeit wird im Paragraf 218 des Strafgesetzbuches geregelt, das Vergehen kann mit bis zu drei Jahren Haft geahndet werden. Hinzu kommt der Vorwurf der Körperverletzung.

Schließlich habe die minderjährige Tochter Schwellungen, Kratzer und Blutergüsse am Kopf davongetragen. Ein Urteil wird am Freitag indes nicht verkündet. Weder der Angeklagte noch seine inzwischen von ihm geschiedene Frau mochten sich zu dem Vorfall äußern. Ihre Tochter hat sich von vornherein mit einer Erkältung entschuldigen lassen. Deshalb ist der Prozess geplatzt und soll mit weiteren Zeugen sowie den damals konsultierten Medizinern nochmals von vorn beginnen.

"Er sagt nichts"

Unverkennbar ist in Saal 100 des Amtsgerichts, dass die Partner von einst nichts mehr miteinander zu tun haben wollen. Beide würdigen sich keines Blickes. Nicht im Sitzungssaal und auch nicht nach dem Ende der Verhandlung auf dem Gerichtsflur. Ob die dramatischen Folgen des angeklagten Übergriffs die Ursache für die Trennung gewesen sind, kann angesichts der nicht gemachten Aussagen allenfalls spekuliert werden.

Kaum Zweifel kann es aber daran geben, dass sich die Familie nach ihrer Flucht aus Syrien in Deutschland eine glücklichere Zukunft erhofft hat. Mutter und Tochter leben nun gemeinsam in einem Flüchtlingsheim im Südkreis. Der Angeklagte wohnt in einer Sammelunterkunft nahe Gießen. Als Bäcker und Friseur hat er nach eigenen Angaben in Aleppo gearbeitet. In seiner neuen Heimat absolviert er derzeit einen Deutschkurs, übersetzt die Dolmetscherin. Nach Verlesung der Anklageschrift fragt er die Strafrichterin, ob er denn etwas zu den Vorwürfen anmerken könne. Doch sein Verteidiger Carsten Marx erklärt sofort: "Er sagt nichts." Und dabei bleibt es auch.

Die Ehefrau wiederum wirkt recht verschüchtert und scheint geradezu erleichtert, als sie versteht, dass ihr trotz der Scheidung weiterhin das Recht zusteht, ihren Ex-Mann nicht belasten zu müssen. Ob sich ihre Tochter trauen wird, in einem neuen Prozess von den Ereignissen in der elterlichen Wohnung zu berichten, ist ungewiss. Auch sie muss sich nicht äußern.