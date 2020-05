Annerod: 64 Wohnungen auf der "Jägersplatt"

64 Wohnungen in sieben Mehrfamilienhäusern - so soll es in einigen Jahren auf der "Jägersplatt" in Annerod aussehen. Visualisierung: Franz & Lotz GmbH

Fernwald (ebp). Der Handschlag darf eigentlich nicht fehlen, wenn mit einem städtebaulichen Vertrag ein neues Wohngebiet besiegelt wird. Angesichts der Corona-Pandemie hieß es in Fernwald am gestrigen Montag dagegen "Abstand halten" - und bitte nicht mit demselben Stift unterschreiben. Bürgermeister Stefan Bechthold und der Erste Beigeordnete Kurt Klingelhöfer (beide SPD) unterzeichneten für die Gemeinde den Vertrag mit der Allendorfer Franz & Lotz Wohn- und Systembau GmbH für den vierten und letzten Bauabschnitt auf der "Jägersplatt" in Annerod. Läuft alles nach Plan, könnten die ersten Wohnungen Ende 2022 an die Eigentümer übergeben werden.

Bislang finden sich in dem Neubaugebiet lediglich Ein- und Zweifamilienhäuser. Das Gelände für den vierten Bauabschnitt ist knapp einen Hektar groß; darauf werden sieben Mehrfamilienhäuser mit zusammen 64 Wohnungen entstehen - und damit 15 mehr, als bei der Präsentation in der Gemeindevertretung im vergangenen November. Die Häuser werden geplant mit je drei Wohngeschossen und einer Penthouse-Etage. Die Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen sollen zwischen 40 und 100 Quadratmeter groß sein. Ansprechen will man sowohl Eigennutzer als auch Kapitalanleger. "Es ist für jeden etwas dabei", sagte Geschäftsführer Michael Lotz.

Die verdichtete Bebauung ist eine Auflage der Regionalversammlung Mittelhessen - diese hatte der Gemeinde Fernwald im Februar 2019 die Abweichung vom Regionalplan unter Auflagen genehmigt. Die "Kunst, zwischen dem städtischen und dem dörflichen Charakter zu verbinden", sei Franz & Lotz mit den Plänen für den vierten Bauabschnitt gelungen, sagte Jochen Ahl, Geschäftsführer der Imaxx Projektentwicklungsgesellschaft, die die Erschließung des Geländes übernimmt. Für die Vermarktung ist die Imaxx Gesellschaft für Immobilien-Marketing zuständig.

Während Franz & Lotz neu im Boot sind, war die Imaxx bereits an den ersten drei Bauabschnitten beteiligt. Für die bisherigen Kunden sei es wichtig gewesen, dass der letzte Bauabschnitt eine "gute Visitenkarte" für das gesamte Baugebiet werde, so Ahl. Denn die sieben Mehrfamilienhäuser werden nicht nur das Entree der "Jägersplatt" sein, sondern von der B 49 kommend auch für Annerod.

Der Rathauschef zeigte sich zufrieden mit den Plänen des Investors: "Das ist ein würdiger Abschluss für die 'Jägersplatt'". Nachfrage für die neuen Wohnungen gebe es bereits - und das nicht nur von außerhalb, sondern auch von Fernwaldern. Mit dem geplanten Discounter und Kita-Neubau gebe es beste Voraussetzungen für das Neubaugebiet. Auch die Entscheidung der Gemeindevertretung, an der Großen-Busecker Straße einen Kreisel zu errichten, sei angesichts der zahlreichen Veränderungen die richtige Lösung. In etwa vier Monaten werde der Kreisel fertig sein.

Bis im Baugebiet "Jägersplatt" der letzte Bagger abrückt, wird es freilich etwas länger dauern. Die Erschließungsarbeiten werden laut Ahl voraussichtlich im September oder Oktober beginnen. Voraussichtlich im zweiten Quartal 2021 wollen Franz & Lotz dann mit den ersten beiden Häusern starten. Innerhalb von drei Jahren soll das Projekt abgeschlossen sein, rund 16 Millionen Euro wurden dann investiert. Für die Gemeinde fällt beim Bau übrigens auch etwas ab: Der Investor wird einen Spielplatz errichten und diesen, fertig bebaut, an die Gemeinde übertragen.

Für zusätzliche Arbeit sorgte kürzlich übrigens ein Rebhuhn, das auf dem Gelände gesichtet wurde. Laut Bürgermeister Bechthold ein Novum: "Da waren noch nie Rebhühner. Man munkelt, es wurde da ausgesetzt." Rebhühner gehören gemäß Bundesnaturschutzgesetz zu den besonders geschützten Arten. Ein Landwirt habe Flächen für das Tier bereitgestellt.