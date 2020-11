Annette Gümbel tritt in Lich für die Grünen an

Als Thorsten Schäfer-Gümbel zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2019 gewählt wurde, war zwischen ihm, seiner Frau Annette und der SPD noch alles in Ordnung. Wegen der Zerwürfnisse um die "Langsdorfer Höhe" verließ sie die Partei, er den Licher Ortsverein. Archivfoto: dpa

LICH - Die sprichwörtlichen Spatzen pfiffen es in Lich schon länger von den Dächern: Dr. Annette Gümbel, Vorsitzende von "Lich Basketball" und Ehefrau des früheren SPD-Spitzenpolitikers Thorsten Schäfer-Gümbel hat die SPD verlassen. Nun ist es offiziell. Die 48-Jährige steht auf Platz acht der Kandidatenliste der Grünen für das Licher Stadtparlament - "als Parteilose", wie sie im Gespräch mit dieser Zeitung betont. Ihr Mann hat zwar nicht die Partei verlassen, aber den Licher Ortsverein. Grund sind die Zerwürfnisse rund um das Logistikzentrum auf der "Langsdorfer Höhe".

Wie lange sie SPD-Mitglied war, weiß Annette Gümbel nicht mehr genau. "Zwischen 15 und 18 Jahren müssen es sein. Ich bin eingetreten, als wir damals nach Birklar gezogen sind", erinnert sie sich. Der Austritt sei bereits im Frühjahr vollzogen worden. "Ich will mich in Lich kommunalpolitisch engagieren und mit der SPD in Lich gibt es zu wenig inhaltliche und persönliche Übereinstimmung", erläutert sie. Mitglied der Grünen ist sie nicht, will aber nicht ausschließen, dass sich dies irgendwann ändert. "Die Hälfte der Leute auf der Liste ist parteilos."

"Wie kann man das Thema Klimaschutz ernst nehmen und dann für das Logistikzentrum stimmen?", fragt Gümbel in Richtung ihrer bisherigen politischen Heimat. Außerdem kritisiert sie, dass die Mitglieder nicht zu dem Thema befragt wurden. Das wäre "rein aus politischer Klugheit" erforderlich gewesen. Die 48-Jährige geht davon aus, dass sich die SPD-Mitglieder klar gegen die Logistik-Pläne ausgesprochen hätten.

Außerdem sei der "interfraktionelle Umgang mit den Kritikern nicht akzeptabel" gewesen. "Es gab keine Dialogfähigkeit", ergänzt sie. Bekanntlich hatten Dr. Cornelia Wagner und Armin Neumann bereits im Februar die SPD-Fraktion verlassen und waren zu den Grünen gewechselt. Unter dem Druck von außen habe sich das gesamte Parlament "eingeigelt" und es seitdem nicht geschafft, sich wieder zu öffnen und den Menschen Vertrauen entgegenzubringen.

Mit Blick auf den massiven Bau des Investors Dietz AG und die vielen Lkw-Plätze sei ihr "Angst und Bange". "Das ist eine Wunde, die sich nicht mehr schließen lässt." Dennoch müsse man jetzt nach vorne schauen und "Brücken bauen". Es gebe "hoch professionelle Kompetenz im Ehrenamt", die nicht mehr abgerufen werde.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Annette Gümbel kommunalpolitisch engagiert. Ab 2011 war sie bis zum Umzug in die Kernstadt zwei Jahre im Ortsbeirat in Birklar und dort stellvertretende Ortsvorsteherin.

Mit ihrem Mann Thorsten Schäfer-Gümbel, dem früheren hessischen SPD-Chef und Bundesvize, ist sie sich einig. "Er denkt auch, dass das Projekt ein Fehler ist und die Stadt für immer verändern wird." Seine Konsequenz: Er hat den SPD-Ortsverein Lich verlassen und gehört nun der SPD in Fernwald an. "Das ist der nächstgelegene Ortsverein, außerdem sympathisch und sehr aktiv", erklärt Annette Gümbel.

Sie ist eine von 24 Kandidaten, mit denen sich die Licher Grünen für das Stadtparlament bewerben. Die Liste wird angeführt von dem Spitzentrio Michael Pieck, Katharina Winter und Ulla Limberger. Auf den weiteren Plätzen (bis 20) folgen Dr. Thomas Krauskopf, Berchtold Büxel, Dr. Cornelia Wagner, Armin Neumann, Dr. Annette Gümbel, Giovanni Gentile, Frank Fischer, Ralph Bretschneider, Katharina Lorber, Armin Hofmann, Sandrine Piljanovic, Rainer Roska, Klaus Buxbaum, Stefanie Schrameck, Astrid Platen, Benjamin Heck und Jana Nier.

"Wir sind sehr glücklich, dass sich so viele Licher für eine grüne Politik mit mehr Bürgerbeteiligung und mehr Klimaschutz in unserer Stadt engagieren möchten", so Katharina Winter, Vorstand des Ortsverbands, laut einer Pressemitteilung. Die wichtigsten Themen für den Wahlkampf seien Bürgerbeteiligung, Förderung von Kunst, Kultur, Sport, klare Ziele im Klimaschutz, eine soziale, kinder-, familien- und seniorenfreundliche Kommune sowie nachhaltige Konzepte für die Stadt- und Verkehrsentwicklung. Aktuell widme man sich der Bedeutung der Corona-Pandemie für die Kommune sowie der Verkehrspolitik, die durch den Bau des Logistikzentrums noch drängender werde.

"Unser Ziel ist es, die Anzahl unserer Sitze gegenüber der Kommunalwahl vor vier Jahren zu verdoppeln. Wir möchten unsere Vorstellung einer nachhaltigen und lösungsorientierten Sachpolitik, die Brücken schlägt und Menschen verbindet, für eine moderne Weiterentwicklung Lichs umsetzen. Wir haben dafür eine Liste mit hoher Sachkompetenz und Vernetzung in unserer Stadt aufgestellt", erläutert der Fraktionsvorsitzende und erneute Spitzenkandidat Michael Pieck.