Anschlussstelle Fernwald zwei Nächte gesperrt

KREIS GIESSEN - (red). In den Nächten von Montag, 27., auf Dienstag, 28. April, sowie von Dienstag, 28., auf Mittwoch, 29. April, erneuert Hessen Mobil auf Höhe der Anschlussstelle Fernwald der Autobahn 5 Induktionsschleifen in der Fahrbahn zur automatisierten Verkehrszählung. Hierfür müssen die Ausfahrtsrampen nach Fernwald gesperrt werden.

In Fahrtrichtung Kassel gilt dies von Montag gegen 20 Uhr bis Dienstag gegen 5 Uhr. Der Verkehr wird während dieser Sperrzeit über die benachbarte Anschlussstelle Reiskirchen umgeleitet und kann von dort zurück auf die A 5 in Richtung Süden auf- und an der Anschlussstelle Fernwald abfahren (diese Umleitung wird beschildert mit „U9“).

Von Dienstag gegen 20 Uhr bis Mittwoch gegen 5 Uhr muss in Fahrtrichtung Frankfurt die Ausfahrt nach Fernwald gesperrt werden. Der Verkehr wird über die Anschlussstelle Butzbach umgeleitet und kann von dort zurück auf die A 5 in Richtung Norden auf- und an der Anschlussstelle Fernwald abfahren (diese Umleitung wird ebenfalls mit „U9“ beschildert).