Anschlussstelle Reiskirchen am Samstag gesperrt

Kreis Giessen (red). Aus Gründen der Verkehrssicherheit müssen am Fahrbahnrand der A 5 Richtung Frankfurt Bäume gefällt werden. Dies hat Hessen Mobil mitgeteilt. Aus diesem Grund muss am Samstag, 27. Juni, die Anschlussstelle Reiskirchen in Fahrtrichtung Frankfurt gesperrt werden. Dies betrifft sowohl die Ausfahrt zur B 49 als auch die Auffahrt auf die A 5. Diese Sperrung gilt im Zeitraum von circa 6.30 bis circa 18 Uhr.

Der Verkehr, der von der A 5 abfahren möchte, wird während dieser Sperrzeit über die benachbarte Anschlussstelle Fernwald umgeleitet und kann von dort zurück auf die Autobahn in Richtung Norden auffahren. Der Verkehr, der auf die A 5 in Richtung Frankfurt auffahren möchte, wird zur Anschlussstelle Grünberg umgeleitet und kann von dort zurück auf die A 5 in Richtung Süden fahren.