„Anstoß“ fördert soziale Projekte

KREIS GIESSEN - (red). Soziale Projekte in Stadt und Kreis Gießen können im nächsten Jahr eine Förderung durch die Stiftung „Anstoß“ erhalten. „Wir suchen Ideen und Innovationen, die die Situation von Menschen in schwierigen Lebenslagen konkret verbessern“, sagt Vorsitzender Wolfgang Balser. Die Antragsfrist endet am 30. November. Im Januar 2021 wird über eine Förderung entschieden. Weitere Informationen unter www.anstoss-giessen.de oder per E-Mail an info@anstoss-giessen.de. Es werden Projekte aus einem breiten Themenspektrum gefördert, die etwa Kindern und Jugendlichen zu besseren Chancen verhelfen oder die Gleichberechtigung von Mädchen und Frauen voranbringen. Bisher wurden 368 Projekte mit einem Gesamtbetrag von 887 600 Euro unterstützt.