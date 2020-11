Anwohner kritisieren Pläne für Bebauung in Krofdorf-Gleiberg

Darum geht es: Das noch als Pufferzone fungierende Gelände zwischen dem Gewerbegebiet und der Wohnsiedlung "Baumäcker". Anwohner kritisieren die Pläne eines Investors scharf. Foto: Jahn

WETTENBERG - Zu groß, nicht passend, eine Gefahr für die angrenzenden Gewerbebetriebe. Das sind nur einige der Kritikpunkte der Anwohner und Anlieger gegen die Pläne zur Bebauung des Gebietes "Nördliche Wiesenstraße" im Wettenberger Ortsteil Krofdorf-Gleiberg. Konkret geht es um die noch unbebaute Fläche zwischen dem Wohngebiet "Baumäcker" und dem angrenzenden Gewerbegebiet im Krofdorfer Norden. Bereits im Mai hatten die Anwohner mit einem offenen Brief gegen die Pläne eines Investors zur Bebauung protestiert. Es folgten unter anderem ein Ortstermin des Bauausschusses sowie ein neuer Plan des Investors, welcher in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung vorgelegt wurde. Doch darin sehen die Anwohner ihre Bedenken nicht ausreichend berücksichtigt. Daher hat man sich nun zur "Bürgerinitiative Natur- und Bürgernaher Norden von Krofdorf" zusammengeschlossen und sich in einem zweiten offenen Brief erneut an die Kommunalpolitik gewandt.

"Wie in einem Getto"

Die Anwohner der angrenzenden Wohngebiete bemängeln vor allem die "städtebaulich völlig ungeeignete" Bebauung mit Mehrfamilienhäusern im Umfang von insgesamt 25 Wohneinheiten auf der fast 7000 Quadratmeter großen Fläche. Die aktuelle Planung habe außerdem lediglich eine Zufahrt, und sei zum einen durch eine wohl notwendige Schallschutzmauer und zum anderen durch die bestehende Bebauung stark begrenzt. So müsse eine einzige enge Zufahrt unter anderem auch für Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr reichen.

Anwohner rechnen angesichts dieser Pläne mit einer starken Einpferchung der neuen Wohnungen und befürchten gar Zustände "wie in einem Getto". Die angedachte Erschließung wird generell von der Bürgerinitiative kritisiert. Geplant wäre aktuell eine Erschließung über die Wiesenstraße, wobei dazu ein bisher nur als Anliegerstraße nicht voll ausgebauter Teil ertüchtigt werden müsste. In ihrem offenen Brief nennen die Anwohner eine Erschließung aus dem Gewerbegebiet über die Heggrabenstraße als bessere Option. Außerdem wird der Wasserdruck bei weiterer Bebauung als Problem gesehen.

Auch stößt einigen Anwohnern sauer auf, dass im angrenzenden Baugebiet "Baumäcker" geltende Bestimmungen beispielsweise bezüglich der Geschossflächenzahl für die potenzielle Bebauung scheinbar nicht mehr gelten würden. Verschiedene private Bauvorhaben rund um das Gebiet seien in der Vergangenheit mit Blick auf die Frischluftschneise abgelehnt worden, was nun scheinbar kein Problem mehr darstelle.

Besonders ärgern sich einige über die generelle Möglichkeit einer Bebauung aufgrund einer Aussage des ehemaligen Bürgermeisters Gerhard Schmidt. Dieser habe heutigen Anwohnern im Rahmen der damaligen Erschließung des Baugebietes "Baumäcker" zugesichert, dass die Fläche als Pufferzone zum angrenzenden Gewerbegebiet unbebaut bleiben würde.

Eine weitere Problematik treibt vor allem die angrenzenden Gewerbetreibenden um. Sie sehen im Falle einer Bebauung des Grundstückes ihre Betriebe in Gefahr. Denn der Schallschutz ist ein wichtiges Thema. Im aktuellen Entwurf ist dafür eine Schallschutzmauer mit drei Metern Höhe vorgesehen. Ob diese allerdings ausreichen würde, ist fraglich. In einem Lärmschutzgutachten heißt es, dass dies "nicht zu erwarten" sei. Gleichzeitig hält das Gutachten eine Mauer mit mehr als den angedachten drei Metern Höhe für "städtebaulich nicht vertretbar". Sollte es dennoch zu einer solchen Bebauung kommen, sind für die Gewerbetreibenden vor Ort "Klagen vorprogrammiert". Würden die Emissionswerte in der neuen Bebauung überschritten werden, könnte es zu Gerichtsverfahren gegen die Gewerbetreibenden und damit letztlich zur Schließung der Gewerbe kommen. Ein im Rahmen des "Masterplan 2030" angefertigter Entwurf der THM für das Gebiet mit ebenfalls 25 Wohneinheiten sieht keine durchgehende Schallschutzmauer vor der neuen Bebauung vor. Vielmehr setzen der zuständige Professor Alexander Pellnitz auf Begrünung. Für "realitätsfern" halten das die Vertreter der Bürgerinitiative. Der Entwurf ist noch nicht auf seine Genehmigungsfähigkeit hin geprüft worden.

Schutzwall statt Mauer

Gänzlich einer Bebauung verschließen wollen sich auch viele Mitglieder der Bürgerinitiative nicht. Man könne sich zum Beispiel Schutz für die Gewerbegebiete durch einen Schutzwall statt einer Mauer vorstellen. Dies sei durchaus schon mal angedacht gewesen. Dann könne man im hinteren Teil des Grundstücks etwa fünf Einfamilienhäuser umsetzen, was auch die Verkehrsbelastung geringhalten würde.

Dass sich die komplette Planung noch nicht um ein baurechtliches Verfahren handelt, betont Bürgermeister Thomas Brunner (SPD) in seiner Antwort auf den zweiten Brief der Bürgerinitiative. Aktuell fänden ausschließlich Beratungen in den Fachausschüssen zur generellen Machbarkeit auf Anstoß des Investors statt. Sollte es durch einen Aufstellungsbeschluss der Gemeindevertretung zu einem offiziellen Verfahren kommen, könnten die Anwohner ihre rechtlichen Möglichkeiten zur Beteiligung nutzen. Dann müsse aber auch eine Genehmigung des Amtes für ländlichen Raum eingeholt werden.

Nicht nur er rechnet damit, dass eine politische Entscheidung über das Projekt wohl erst nach der Kommunalwahl im März 2021 fallen wird. Diese Ansicht teilen auch Vertreter der Wettenberger CDU. Dass man grundsätzlich dafür sei, Baulücken zu schließen, betonte CDU-Vorsitzender Dr. Gerhard Noeske bei einem Ortstermin mit der Bürgerinitiative. Die Art und Weise müsse aber verträglich sein. Viele der Bedenken der Bürgerinitiative teilt auch der CDU-Bürgermeisterkandidat Andreas Heuser, besonders gingen die Christdemokraten auf die kritische Lärmschutzproblematik ein. Die Betriebe dürfen nicht in Gefahr geraten. Dass Themen wie Verkehr und Entwässerung gelöst werden müssen, stellt auch der SPD-Fraktionsvorsitzende Dr. Ulrich Ellinghaus in seiner Antwort auf den offenen Brief fest und zeigt Verständnis für die Einwände der Anwohner. Ellinghaus hält diese Thematiken aber auch für lösbar.