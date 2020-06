Anwohner verliert

Die Umnutzung auf diesem Gelände schmeckte einem Londorfer Anwohner nicht. Er klagte seit 2013, verlor jetzt aber vor der höchsten hessischen Instanz. (Foto: Mank)

LONDORF - (ww). Der Bebauungsplan Lumdastraße, der bereits 2009 in Kraft trat, und eine Baugenehmigung des Kreises für ein Autohaus schmeckten einem Londorfer Nachbarn nicht. Er setzte sich bereits in erster Instanz vor dem Verwaltungsgericht Gießen nicht durch und scheiterte aktuelle auch mit der Berufung vor dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof. Hier hatte er zudem parallel eine Normenkontrollklage angestrengt, die ebenso scheiterte. Das teilte der Pressesprecher des Verwaltungsgerichtshofs, Helmut Schmidt, auf Anfrage unserer Zeitung mit. Der Senat hatte am Donnerstag entschieden, dass die Gemeinde rechtmäßig gehandelt habe und lehnte den Normenkontrollantrag als unbegründet ab. Antragsgegner war hier die Gemeinde Rabenau, die den Bebauungsplan in Kraft setzte. Der Senat sei der Auffassung, dass die Kommune den Lärmkonflikt, der durch das Aufeinandertreffen eines allgemeinen Wohngebiets und eines eingeschränkten Gewerbegebietes entstanden sei, durch die Festsetzung von Emissionskontingenten hinreichend gelöst und abgewogen habe, informierte Schmidt über die tragenden Gründe der Entscheidung.

Im Berufungsverfahren gegen den Kreis Gießen, der eine Baugenehmigung für ein Autohaus in der Lumdastraße erteilte, verlor der Nachbar ebenfalls. Er hatte gegen die Genehmigung Widerspruch eingelegt, dem nicht abgeholfen wurde. Danach klage er 2013 ohne Erfolg vor dem Verwaltungsgericht Gießen. Er ließ es damit nicht beruhen, sondern suchte sein Recht in der nächsthöheren Instanz, vor dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel. Der rechtsprechende Senat war hier der Auffassung, dass die dem Unternehmen erteilte Baugenehmigung rechtmäßig ist und den Kläger nicht in seinen Nachbarrechten verletzt. Der nach dem Bebauungsplan „Lumdastraße“ in dem eingeschränkten Gewerbegebiet liegende Betrieb sei bauplanungsrechtlich zulässig. Sollten von dem Betrieb unzulässige Lärmbelästigungen ausgehen, wäre diesen durch entsprechende Auflagen entgegenzutreten. Die Baugenehmigung sei hinsichtlich möglicher Immissionen unter dem Vorbehalt der nachträglichen Aufnahme, Änderung oder Ergänzung einer Auflage oder Bedingung erteilt worden. Das reiche aus.

Der Bebauungsplan „Lumdastraße“ war 2009 aufgestellt und 2018 geändert worden. Hier ging es um das alte Aldi-Gebäude, das seit einigen Jahren von einem Kfz-Betrieb genutzt wird. Die Nutzungsänderung vom Lebensmitteldiscounter hin zur Werkstatt hatte der Anlieger als Anlass zur Klage genommen.