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Mittwoch, 29.07.2020 - 07:00
4 min

Anwohner zum Lärm auf der B276 zwischen Laubach und Schotten

Wer auf den kurvenreichen Straßen im Vogelsberg auf dem Motorrad dahingleitet, hat vor allem Spaß. Anwohner hingegen empfinden den Lärm der Maschinen als unangenehm und störend.

Von Ines Jachmann und Stefan Weil
Wer den hochtonigen Lärm der laut kreischenden Motorräder regelmäßig als Anwohner erdulden muss, empfindet dies als unangenehm und störend. Foto: dpa

Wer den hochtonigen Lärm der laut kreischenden Motorräder regelmäßig als Anwohner erdulden muss, empfindet dies als unangenehm und störend. Foto: dpa

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