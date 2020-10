Anzeiger verzichtet auf Diskussionsabende in Pohlheim und Laubach

In Pohlheim und Laubach finden dieses Jahr noch Bürgermeisterwahlen statt. Symbolfoto: dpa

Pohlheim/Laubach (vb). In zwei Kreiskommunen werden die Bürger in diesem Jahr noch an die Urnen gerufen: In Pohlheim am 1. November und in Laubach am 6. Dezember sind Bürgermeisterwahlen. Üblicherweise ein Anlass für den Gießener Anzeiger, zu Podiumsdiskussionen mit den Kandidaten einzuladen. Es ist ein bewährtes Konzept, von dem wir in diesem Jahr abweichen werden. Der Grund liegt auf der Hand: die Corona-Pandemie.

Täglich ist von den steigenden Infektionszahlen zu hören und lesen. Deshalb hält es die Redaktion für unverantwortlich, zu einer öffentlichen Podiumsdiskussion einzuladen, bei denen zu "normalen" Zeiten bis zu 700 Zuhörer gezählt wurden. Nur für einen kleinen Kreis einen solchen Termin anzubieten, halten wir auch nicht für sinnvoll.

Aber dennoch wollen wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, die Möglichkeit bieten, Ihre Fragen an die Kandidaten zu stellen. Deshalb wird es in Pohlheim und Laubach Redaktionsgespräche geben, die Anzeiger-Redakteur Ernst-Walter Weißenborn moderieren wird. Der Termin in Pohlheim ist am 21. Oktober, in Laubach am 24. November. Bis dahin bitten wir die Bürger, uns Fragen zu schicken, die wir bei den Redaktionsgesprächen stellen werden. Über diese werden wir selbstverständlich berichten. Bitte schicken Sie uns die Fragen per Post an Gießener Anzeiger, Kreis-Redaktion, Am Urnenfeld 12, 35396 Gießen, per Fax an 0641/9504-3411 oder per E-Mail an land-ga@vrm.de, Betreff "Bürgermeisterwahl".

Kandidaten in Pohlheim sind Amtsinhaber Udo Schöffmann und Andreas Ruck, in Laubach treten Björn Erik Ruppel, Matthias Meyer und Florian Kempff an.