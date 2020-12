App des Landkreises Gießen erinnert daran, Müll rauszustellen

Der hauptamtliche Kreisbeigeordnete Hans-Peter Stock (r.) und Benjamin Habenicht, Mitarbeiter der Abfallwirtschaft, stellten die Abfall-App vor. Foto: Schäfer

KREIS GIESSEN - Wem ist das nicht schon einmal passiert? Da hat man sich extra die Termine für den Müll aus dem Abfuhrkalender ausgeschnitten und am Kühlschrank angebracht, um sie nicht zu vergessen. Und dann sitzt man eines Morgens beim Frühstück und hört vor dem Haus, wie die Mülltonnen entleert werden. Da kann nur schnell sprinten, um die Tonne auf den Gehweg zu zerren und dabei hoffen, dass das Müllauto noch nicht am Haus vorbei ist. Mit einer neuen Abfall-App des Landkreises, die am 6. Dezember zunächst als Testversion erhältlich ist, soll das nicht mehr passieren.

Mit der App kann man alle Abfuhrtermine per Knopfdruck auf dem Smartphone abrufen. Unter "Landkreis Gießen Abfall App" ist sie in den üblichen App-Stores für Android- oder Apple-Geräte verfügbar. Sie kann direkt über einen Webbrowser aufgerufen werden, unabhängig vom Betriebssystem des verwendeten internetfähigen Gerätes. Auch mit dem Windows-Betriebssystem ist dies auf dem heimischen Computer oder Laptop möglich.

"Bürger unterstützen"

"Wir möchten die Bürger unterstützen, wenn es ums richtige Entsorgen des Abfalls geht", sagte der hauptamtliche Kreisbeigeordneter und Abfallwirtschaftsdezernent Hans-Peter Stock (Freie Wähler) bei einem Pressegespräch. "Die App verhindert zum Beispiel, dass man vergisst, die Tonnen rauszustellen, da man sich darauf am Vorabend der Leerung akustisch und optisch hinweisen lassen kann. Sie ist als Erleichterung im Alltag gedacht und trägt zu mehr Kundenfreundlichkeit bei." Gefiltert nach Ortsteilen und Straßen sind die jeweiligen Müllabfuhrtermine aufgeführt.

Dies betrifft auch den jeweils nächsten Abfuhrtermin von Sperrmüll. Sperriger Abfall kann mit der App in wenigen Schritten zur Abholung angemeldet werden. Auf einen Klick ist auch zu erfahren, wann die mobile Schadstoffsammlung in der Nähe ist. Wer sonstige Fragen hat, findet einen Ansprechpartner unter "Wen frage ich was?". Wer keine Gegenstände wegwerfen will, die vielleicht ein anderer Bürger noch gut gebrauchen kann, der findet auf dem visuellen Online-Flohmarkt den "Verschenkmarkt kost'nix".

Ziel der App sind auch, den Bürger über Themen rund um Entsorgung, Wiederverwertung oder Abfallvermeidung zu informieren. "Deutschland ist beim Entsorgen und Recyceln zwar Vorreiter in Europa. Doch noch immer landen zu viele Wertstoffe in der Restmülltonne. Das geschieht auch in Unwissenheit um die richtige Entsorgung", erklärte Stock. "Die Hälfte von dem, was im Restmüll landet, gehört in die Wertstofftonne", ergänzte Benjamin Habenicht, Mitarbeiter der Abfallwirtschaft des Kreises. "Wenn die Bürger sich stärker daran halten würden, könnten die Müllgebühren gesenkt werden." Wer sich bei der Entsorgung unsicher ist und sich fragt, in welche der Abfallkategorien der entsprechende Müll wohl gehört, wird zu einem späteren Zeitpunkt auch die Rubik "Abfall ABC - Was kann ich wie entsorgen?" in der App finden.

Abfallwirtschaftsdezernent Stock wünscht sich, dass mit einer späteren Version auch wilde Müllablagerungen per GPS geneldet werden können. "In Gießen ist das einfacher. Die haben nur ein Ordnungsamt. Doch bei uns im Kreis gibt es derer 17. Wenn beim Auffinden von wildem Müll dieser bei der Meldung gleich automatisch geortet wird, kann er umso schneller beseitigt werden. Denn wo Müll mehrere Tage lagert, sammelt sich oft schnell weiterer an. Das soll damit verhindert werden."

Seit Februar ist der Kreis mit dieser App beschäftigt. "Im Zeitalter der fortschreitenden Digitalisierung wollen wir unseren Beitrag leisten", betonte Stock. Dass es beim Pressegespräch mit dem digitalen Zuschalten der Entwicklerfirma CubeFour aus Süddeutschland trotz mehrerer Versuche wegen technischer Probleme nicht klappt, musste in der Runde hingenommen werden.

Ab Januar wird die Abfall-App mit allen Funktionen als digitale Serviceleistung des Landkreises verfügbar sein. "Wir sind froh, dass die Erstellung der App nur mit einmaligen Kosten von rund 8000 Euro einhergeht", sagte Stock und versprach: "Sie wird ständig tagesaktuell sein." So sollen betroffene Bürger bei ausgefallenen Leerungen der Mülltonnen direkt über Nachholtermine informiert werden.