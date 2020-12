Appell, auf Ferienbetreuung zu verzichten

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Seit dem gestrigen Freitag sind Weihnachtsferien. Die Ferienbetreuungsangebote im Rahmen des „Pakts für den Nachmittag“ an den Schulen des Landkreises Gießen stehen im üblichen Rahmen zur Verfügung, weil das Land während des Lockdowns keine Betreuungsverbote vorsieht.

Jedoch appelliert Schuldezernentin Dr. Christiane Schmahl (Grüne) in einer Pressemitteilung an alle Eltern, ihre Kinder nur dann in die Ferienbetreuung zu schicken, wenn es überhaupt nicht möglich ist, dass die Kinder zuhause bleiben. „Es geht jetzt darum, unsere Kontakte soweit es geht einzuschränken“, sagt sie. „Wenn Sie Ihre Kinder zuhause betreuen, reduzieren Sie nicht nur deren Kontakte, sondern nehmen auch Rücksicht auf die Betreuungskräfte, die dadurch ebenfalls mit weniger Menschen in Kontakt kommen.“

Das gelte insbesondere für die Schulen, die die Betreuung auch an den drei Tagen vor Weihnachten anbieten. „Gerade, wenn wir an Weihnachten mit unserer Familie zusammen feiern möchten, sollten wir uns vorher, so gut es geht, isolieren.“