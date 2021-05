Arbeiten auf A 480 bis Sommer 2023

Jetzt teilen:

INFO Die Autobahn GmbH des Bundes ist eine bundeseigene GmbH, die am 13. September 2018 gegründet wurde. Sie übernahm ab 1. Januar 2021 Planung, Bau, Betrieb, Erhaltung, Finanzierung und vermögensmäßige Verwaltung der Autobahnen in Deutschland. Dadurch soll erreicht werden, schneller zu planen, direkt zu finanzieren und durch kostensparende Effizienzgewinne mehr zu investieren. Quelle: Wikipedia

KREIS GIESSEN - (red). Am kommenden Montag, 10. Mai, startet die Niederlassung West der Autobahn GmbH mit der ersten Phase zur grundhaften Fahrbahnerneuerung zwischen dem Gießener Nordkreuz und dem Reiskirchener Dreieck auf der A 480. Die Arbeiten des ersten Bauabschnittes, die voraussichtlich bis Ende November dauern werden, betreffen zunächst die Erneuerung der Mittelstreifenentwässerung sowie die Sanierung der Krebsbachtalbrücke von unten. Darauf hat die Autobahn GmbH in einer Pressemitteilung hingewiesen. Den Verkehrsteilnehmern stehen in Richtung Gießen zwei Fahrspuren und in Richtung Reiskirchen aufgrund von Frostschäden eine Fahrspur zur Verfügung. Um den Verkehr auf dem Standstreifen aufnehmen zu können, werden bereits seit Ende April in Fahrtrichtung Reiskirchen die Frostschäden auf der Fahrbahn repariert sowie der Standstreifen saniert. Ab Mitte Juni soll hier ebenfalls eine zweite Fahrspur in der Baustelle freigegeben werden.

Im zweiten Bauabschnitt im nächsten Jahr folgt die Sanierung der gesamten Richtungsfahrbahn Reiskirchen. Dabei werden der Unterbau und die Asphaltbefestigung grundhaft erneuert, die Schutzeinrichtungen im Mittelstreifen erneuert und die Krebsbachtalbrücke von oben saniert. Die Arbeiten an der Krebsbachtalbrücke werden voraussichtlich bis Sommer 2023 andauern.

Die Autobahn GmbH bittet die Verkehrsteilnehmer um eine umsichtige Fahrweise im Baustellenbereich und Verständnis für die unvermeidbaren Verkehrsbeeinträchtigungen.