Artenschutzhaus in Ober-Bessingen aufgestellt

Das rund 300 Kilogramm schwere Artenschutzhaus wird langsam von einem Kran auf ein 6,20 Meter hohes Stahlrohr gehievt. Foto: Schäfer

OBER-BESSINGEN - Die Natur vor der Haustür entdecken und beobachten, das ist jetzt für Jung und Alt in Ober-Bessingen gemütlich von einer bequemen Holzbank aus möglich. Wenige Meter von der Gedenkbank für Erich Bünding zwischen Pforte und Spielplatz wurde bei schönstem Sommerwetter ein neues Artenschutzhaus für Vögel und Fledermäuse aufgestellt. Von hier öffnet sich, umrahmt von alten, Schatten spendenden Bäumen, ein weiter Blick über die tieferliegende Auenlandschaft bis zur Landstraße zwischen Lich und Laubach.

Aus allernächster Nähe lässt sich nun das geschäftige Treiben der neuen Artenschutzhaus-Mieter verfolgen, während durch eine leichte Kopfdrehung die beiden in den Wiesen neu aufgestellten Storchennester direkt einsehbar sind - das garantiert Vogelbeobachtung vom Feinsten. Jetzt heißt es nur noch warten, bis die geflügelten Bewohner einziehen.

Die Idee zu diesem Projekt wurde schon vor längerer Zeit in der Eichbaum-Gruppe unter Leitung von Ortsvorsteherin Karin Römer geboren. Vom Aufbau in Eigenregie rückte man schnell ab, da sich die Sache schwieriger erwies als gedacht. Die Mitglieder Gerhard Schäfer, Ottmar Römer und Roland Schäfer nahmen dann zusammen mit Karin Römer die Planungen in die Hand, Firmen wurden beauftragt, Genehmigungen eingeholt und Fördergelder beantragt bis die Finanzierung endlich in trockenen Tüchern war.

Der Auftrag zum Bau des Artenschutzhauses ging an die auf Umwelt- und Naturschutz spezialisierte und europaweit tätige Wettenberger Firma Agrofor und war mit 7939 Euro kein Schnäppchen.

300 Kilogramm Gewicht

Aber das Regierungspräsidium Gießen erkannte die Eigenleistungen der Eichbaumgruppe für Fundament sowie die Kosten für den Kran zur Aufstellung an und übernahm im Rahmen einer Förderung in Anbetracht der geringen Vereinsfinanzmittel die Kosten für das Artenschutzhaus. "Im Landkreis Gießen wurden in den letzten fünf Jahren vier von uns geförderte Artenschutzhäuser aufgestellt, über die Anzahl privat betriebener Häuser gibt es leider keinerlei Zahlen", stellt Mitarbeiter Martin Schab von der Oberen Naturschutzbehörde klar.

Das sechseckige Artenschutzhaus gleicht einem überdimensionalen Vogelhäuschen, wiegt allerdings stolze 300 Kilogramm und steht auf einem massiven 6,20 Meter hohen Stahlrohr. 7,50 Meter sind es bis zur obersten Dachspitze. Da braucht es schon ein stabiles Fundament. Die Eichbaumgruppe spendete die benötigten rund 3,5 Kubikmeter Beton für das Fundament, welches von der Firma Bauerfeind unentgeltlich gegossen wurde. In der Mitte ein Rohr zur Verankerung des Stahlmastes.

Schon früh am Mittwochmorgen stand der Kran von Rüdiger Zeutzheim bereit, um die Mittagszeit rückte dann Dr. Hans-Richard Wegener von Agrofon mit Artenschutzhaus und Stahlmast an.

Die Montage ging schnell und problemlos, der Kran hievte den Stahlmast in das vorgesehene Rohr im Fundament und nach lotrechter Ausrichtung folgte das schwere Artenschutzhaus in luftiger Höhe. Fertig war das Mehrfamilienhaus mit acht Brutstätten für Mauersegler, sechs Brutkammern für Stare, drei Brutkammern für Nischenbrüter wie Garten- und Hausrotschwanz oder Rotkehlchen, 15 Bruthöhlen für Meisen und Sperlinge, acht Nistmöglichkeiten für Mehlschwalben und Einfluglöcher zu den zwölf Fledermausquartieren im Inneren des Hauses. "Der gewählte Standort ist ideal, denn im Dorf und auch in der nahen tiefer liegenden Auenlandschaft gibt es Viehhaltung, lehmige Pfützen sowie unzählige Insekten aller Art und damit ausreichend Futterquellen", erklärt Karin Römer.

Das Haus ist so ausgerichtet, dass die Mauersegler freien Anflug haben. Das neue Artenschutzhaus bietet somit vielen bedrohten Fliegern ein artgerechtes Zuhause.

"Jetzt warten wir alle gespannt darauf, dass Leben ins Haus kommt und sich eine friedliche Willkommenskultur entwickelt. Da Vögel den Tag bevorzugen und die Fledermäuse nachts jagen und zudem eine Etage tiefer wohnen, möchten wir, dass sich alle gut miteinander vertragen, hier wohl fühlen und für reichlich Nachwuchs sorgen", bringt Karin Römer die Hoffnung aller Ober-Bessinger auf den Punkt.