Asklepios Klinik Lich: 27 Mitarbeiter und 17 Patienten infiziert

Rund 600 Mitarbeiter und Patienten wurden an der Asklepios Klinik in Lich auf das Coronavirus getestet. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LICH - 27 Mitarbeiter und 17 Patienten sind an der Licher Asklepios Klinik positiv auf das Coronavirus getestet worden. Diesen aktuellen Stand vermittelte Pressesprecherin Patricia Rembowski am Donnerstagmittag auf Anfrage dieser Zeitung. In dieser Woche seien alle getesteten Personen ein zweites Mal getestet worden, mit dem Ergebnis, dass keine weiteren infizierten Mitarbeiter und Patienten festgestellt wurden.

Während der Landkreis am Mittwoch mitgeteilt hatte, dass sich die Infektionskette auf eine symptomatische Mitarbeiterin zurückverfolgen lasse, ist dies laut Patricia Rembowski schwer zu sagen. Bei einer Patientin seien am Freitag, 27. November, Symptome festgestellt worden. Ein unverzüglicher Test habe ein positives Corona-Ergebnis ergeben. Bei der Aufnahme sei die Patientin negativ getestet worden. Auch eine auf der gleichen Station beschäftigte Mitarbeiterin wurde positiv getestet.

Daraufhin habe die Klinikleitung unverzüglich umfangreiche Testungen von Mitarbeitern und Patienten in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Gießen veranlasst. Getestet wurden rund 600 Mitarbeiter und Patienten. Die Kontaktverfolgung erfolgte in engmaschiger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt.

Alle positiv getesteten Mitarbeiter und Patienten gehören zu den Stationen 2 und 4, es handelt sich dabei um internistische und chirurgische Stationen. Allen Mitarbeitern und Patienten geht es nach Angaben der Pressesprecherin soweit gut, intensivmedizinische Behandlungen sind nicht notwendig. Es seien die ersten internen Corona-Fälle. Darüber hinaus werden auf der Corona-Station Stand Donnerstagnachmittag 23 Patienten betreut, keiner davon intensivmedizinisch.

Alle Kontakte ermittelt

Die betroffenen Patienten wurden isoliert, die Stationen geschlossen und positiv getestete Mitarbeiter sowie Kontaktpersonen ersten Grades in Quarantäne geschickt. Alle Kontaktpersonen seien ermittelt worden, berichtete Rembowski. Internistische und chirurgische Patienten würden auf anderen Stationen weiterbehandelt. Die Versorgung aller stationären Patienten sowie die Notfallversorgung seien sichergestellt und verliefen reibungslos. In Absprache mit dem Gesundheitsamt habe die Geschäftsleitung der Klinik entschieden, planbare Behandlungen vorerst zu verschieben.

Bereits zu Beginn der Corona-Pandemie im März seien in der Licher Klinik Prozess- und Organisationspläne entwickelt worden, um genau auf solche Infektionsgeschehen schnell und umfassend reagieren zu können.

Wie wirkt es sich aus, wenn 27 Mitarbeiter wegen der Infektion ausfallen? "Aktuell sind wir noch gut dabei, dass wir alles aufrechterhalten können", berichtete die Pressesprecherin abschließend.