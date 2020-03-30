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Montag, 30.03.2020 - 07:20
4 min

Auch Feuerwehren im Landkreis Gießen sind von Corona-Einschränkungen betroffen

Wegen der Corona-Pandemie ruht bei den Feuerwehren im Landkreis Gießen der Übungsbetrieb. Wie bereiten sie sich auf Einsätze vor? Wie halten sie sich fit? Wir haben nachgefragt.

Von Eva Pfeiffer
Derzeit sind alle Feuerwehren im Landkreis trotz Corona-Pandemie einsatzbereit. Damit das so bleibt, ruht derzeit auch der Übungsbetrieb. Der Landkreis hat die Einsatzkräfte zudem mit Schutzausrüstung versorgt. Symbolfoto: dpa

Derzeit sind alle Feuerwehren im Landkreis trotz Corona-Pandemie einsatzbereit. Damit das so bleibt, ruht derzeit auch der Übungsbetrieb. Der Landkreis hat die Einsatzkräfte zudem mit Schutzausrüstung versorgt. Symbolfoto: dpa

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