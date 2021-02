Auch Impflotsen kommen nicht durch

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - Seit gestern sind Anmeldungen an der großen hessischen Impfhotline wieder möglich, allerdings gab es auch wieder Probleme. Das zuständige Innenministerium stellte am Nachmittag allerdings fest: "Nach acht Stunden konnten bereits rund 66 000 Termine gebucht werden. Zum Vergleich: Für die erste Terminierungsrunde am 12. Januar standen rund 60 000 Termine zur Verfügung, die innerhalb von rund vier Tagen vergeben werden konnten". Das Land hofft, bis zu 300 000 Menschen in den Risikogruppen ansprechen zu können. Wie sah es im Landkreis aus, fragte unsere Zeitung am Mittwoch exemplarisch in Linden nach. Dort, wie in fast allen anderen Kreiskommunen auch, sind Impflotsen vor Ort am Telefon im Einsatz. Im gesamten Kreisgebiet gibt es ein insgesamt über 40-köpfiges Lotsenteam, so Kreispressesprecher Dirk Wingender. Als letzte Kommune wird noch Pohlheim demnächst versorgt. Die lokalen Telefonnummern der Lotsen finden sich im Internet unter https://corona.lkgi.de/impfzentrum/.

Wer von den über 80-Jährigen nicht mit der Online-Impfterminvereinbarung unter impfterminservice.hessen.de oder der hessischen Impf-Hotline 116 117 zurechtkommt, kann in seiner Kommune eine bestimmte Nummer anrufen. "Heute hat das sehr große Interesse der Impfberechtigten nicht zu einer technischen Überlastung des Anmeldeverfahrens geführt. Bei der Hotline kam es am Morgen vereinzelt zu Fehlermeldungen, da bei etwa fünf Prozent der Anrufe kurzfristig den Telefonisten der Zugriff auf das System nicht möglich war. Dieses Problem wurde innerhalb von Minuten umgehend gelöst", erklärte jedenfalls das Innenministerium.

Ganz andere Erfahrungen machten da die Lotsen aus Linden. Sophie Weeke teilt sich gemeinsam mit Björn Mest die Arbeit im Lindener Rathaus. Beide sind von Montag bis Freitag telefonisch zu erreichen. Und gestern stand ab 9 Uhr das Telefon nicht mehr still, da Angehörige der ersten Priorisierungsgruppe hier ihre Impftermine zu erhalten versuchten. Doch Weeke waren die Hände gebunden, hatte sie doch auch keinerlei Glück, einen Impftermin für die gemeldeten potentiellen Impflinge zu erhalten. Die Leitungen waren belegt. "Es gilt, gerade ältere Menschen abzuholen, die keinerlei Möglichkeit haben über Internet oder per E-Mail Termine zu vereinbaren", beschreibt Weeke ihre Arbeit. Noch während der Erklärung klingelt wieder das Telefon und ein weiterer Name kommt auf die Liste. Allerdings ist es Weeke nicht möglich, wenn sie durchkommt, gleich für alle Vorgemerkten einen Termin zu vereinbaren. Auch für die vom Kreis eingesetzten Impfterminhelfer gilt, wie für jeden anderen Anrufer auch, eine Anmeldung pro Anruf.

Und angesichts des Andrangs blieb ihr gestern nichts anderes übrig, als ihre Gesprächspartner erst einmal zu vertrösten.

Seitens des Ministeriums wurde bereits im Vorfeld vermerkt, dass "es nicht so sehr darauf ankommt, möglichst schnell einen Termin zu vereinbaren. Sollten die Leitungen anfangs besetzt sein, so bekommen Berechtigte auch später noch einen Termin. Nach wie vor können sich Angehörige der höchsten Priorisierungsstufe im Online-Anmeldeportal registrieren, dann ist der halbe Weg zur Terminvereinbarung bereits geschafft."

Zwischen 8 und 20 Uhr stehen landesweit rund 530 Mitarbeiter in den Callcentern zur Verfügung und sollen auch Paartermine zeitnah ermöglichen, heißt es.

Um 11 Uhr, als viele noch in den Leitungen hingen, zog Pressesprecher Michael Schaich vom Hessischen Innenministerium bereits ein erstes positives Fazit und teilte mit, dass in den ersten beiden Stunden bereits fast 20 000 Termine online und telefonisch vereinbart wurden. "Das große Interesse der Impfberechtigten hat nicht zu einer technischen Überlastung des Anmeldeverfahrens geführt", so Schaich. "Das Anmeldeverfahren läuft aktuell zuverlässig und stabil."

Bei der Online-Anmeldung muss allerdings auch der heimische Computer mitspielen. In einem Fall, der dem Anzeiger zugetragen wurde, war auf dem Schirm der virtuelle Warteraum noch nach Stunden zu sehen. Nachdem allerdings das Laptop ausgepackt worden war und parallel ein weiterer Anmeldeversuch unternommen wurde, war innerhalb von zehn Minuten das Warten vorbei.