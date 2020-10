Auf Abschiedstour im Licher Traumstern

Nach sieben Monaten Zwangspause stand die "Belle Mélange" erstmals wieder auf der Bühne. Zwei letzte Konzerte des Quartetts werden noch folgen. Foto: Czernek

Lich. Lange haben sie auf ihren ersten öffentlichen Auftritt nach der Corona-Zwangspause gewartet, nach rund sieben Monaten konnte "Belle Mélange" im Kino Traumstern jetzt das im Juni abgesagte Konzert nachholen. Statt vor einem vollen Haus zu spielen, durften sich allerdings nur rund 50 Besucher in dem großen Kinosaal verteilen. Von seinem Esprit und seiner Spitzigkeit hat das Quartett in der Zwangspause aber nichts verloren. "Es fühlt sich gut an", freute sich Frontfrau Theresa Heinz über die Bühnenrückkehr.

Charmant, witzig und ein bisschen böse interpretierten die vier Frauen Hits wie "I will survive" von Gloria Gaynor oder Herbert Grönemeyers "Männer"-Song in einer eigenen Frauen-Variante. Auch Georg Kreislers Klassiker "Tauben vergiften im Park" gehörte zum Programm, auch wenn sich das dazugehörige Schunkeln aufgrund der Abstandsregeln nur schwerlich verwirklichen ließ. "Belle Mélange" zeigte: Die bittersüße Mischung aus hochwertiger Musik und satirischen Kommentaren funktioniert wunderbar und lässt sich immer wieder hören.

Aber auch etwas Wehmut lag in der Licher Luft. Die Gruppe präsentierte ihr allererstes Bühnenprogramm "Cherchez la femme" - nicht, weil ihnen nichts Neues mehr einfiel, sondern weil Veränderungen anstehen. Nach rund zehn Jahren intensiver Zusammenarbeit absolvieren sie in diesem Jahr noch zwei Konzerte in der aktuellen Zusammensetzung mit Theresa Heinz (Gesang), Vitalina Pucci (Klavier) Polina Blüthgen (Querflöte) und Najda Schneider (Violoncello). Dann werden die Petticoats und die feinen Taftkleider in den Schrank gehängt, um etwas Neues zu entwickeln. "Es war einfach an der Zeit, sich von diesem Bühnenego zu verabschieden", sagte Vitalina Pucci . Daher wurde in den letzten Monaten eifrig an einem neuen Programm sowie einem ganz neuen Bühnenauftritt gearbeitet.

Nicht mehr mit dabei sein wird Nadja Schneider, die schon seit längerem in Bayreuth lebt, während die anderen drei nach wie vor in Mittelhessen zuhause sind. "Allein der lange Anfahrtsweg macht das Arbeiten schwierig, zudem wollte ich musikalisch andere Wege gehen", berichtete Schneider. Daher wird aus "Belle Mélange" künftig das Trio "Bittersüß", in Anlehnung an ihren Beinamen: "Belle Mélange - die bittersüße Mischung".

Nachdem klar war, dass Schneider die Gruppe verlässt, wurde zunächst überlegt, ob man ihren Part nicht durch eine andere Cellistin ersetzten könnte. Aber irgendwie fühlte sich das für die anderen drei Mélange-Damen nicht richtig an. Schließlich sind die Berufsmusikerinnen längst Freundinnen geworden. "Und das wird bleiben, das ist sicher", sagte Polina Blüthgen.

Folglich wurde die Zwangspause der vergangenen Monate für den kreativen Neuanfang genutzt. "So hatte Corona auch etwas Gutes für uns", meinte Theresa Heinz. Die drei verbliebenen Damen werden ein neues Programm zusammenstellen. Nur wenige, vor allem jüngere Texte und Arrangements werden übernommen, etwa die Grönemeyer-Adaption. In den eigen Arrangements und Texten liegt auch die Stärke des künftigen Trios: Man nehme eine bekannte Vorlage, schreibe um und arrangiere sie neu und garniert sie mit passenden Kommentaren von Sängerin Theresa Heinz, die das Programm auch schlagfertig moderiert.

Das wird bleiben, ansonsten ist "Tapetenwechsel angesagt", so lautet auch der Titel des neuen Programms. "Wir werden uns komplett neu erfinden, auch optisch", verspricht Pucci. Dafür werden neue Bühnenegos kreiert, auch mithilfe einer Regisseurin. Dies bedeutet aber nicht, dass alles bis ins kleinste Detail festgelegt werden soll. Spontan auf Aktionen im Publikum zu reagieren werde bleiben, das ist ein Versprechen. Losgehen soll es im Januar mit dem neuen Programm. Zuvor sind noch zwei letzte Konzerte von "Belle Mélange" zu erleben.

Die beiden letzten Konzerte: Am Samstag, 17. Oktober, im Pianohaus Wetzlar, es sind noch einige Karten erhältlich. Sowie am 18. Oktober im Kino Traumstern, der Auftritt ist bereits ausverkauft. Weitere Infos unter: www.belle-melange.de.