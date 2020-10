Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Wie kann der berufliche Wiedereinstieg für Frauen, die sich in den vergangenen Jahren vorrangig um Kindererziehung, Pflege und/oder Haushalt gekümmert haben, reibungsloser gelingen? Genau hier setzt der Kurs „Digitales Lernen für Frauen – Auf dem Weg zum Wiedereinstieg in den Beruf“ der Zaug gGmbH, dem Zentrum Arbeit und Umwelt Gießener gemeinnützige Berufsbildungsgesellschaft, an. In einem sechswöchigen, kostenfreien Kurs werden Frauen fit gemacht für den Arbeitsmarkt der Zukunft.

Das Kennenlernen von neuen Kommunikationswegen und Neuen Medien ist eine Möglichkeit, den Weg in die Erwerbsarbeit zu erleichtern. Die Digitalisierung erweitert die Möglichkeiten, Familie und Beruf zu vereinen. Durch den neuen Kurs werden Frauen an die Anforderungen des aktuellen Arbeitsmarktes herangeführt. Dafür es ist notwendig, sich mit neuen Lernmethoden vertraut zu machen. Darüber hinaus werden die Teilnehmerinnen an digitale Medien herangeführt und erwerben im „learning by doing“ Kompetenzen für den Arbeitsmarkt der Zukunft. Das Angebot umfasst dabei zwei Bausteine: ein „Blended Learning“ Angebot und ein individuelles Einzelcoaching. „Blended Learning“ ist eine Mischung aus Präsenzlernen in der Gruppe und digitalem Lernen in Form von Online-Lernphasen.

Start für den nächsten Kurs ist der 26. Oktober. Die Teilnahme ist kostenfrei. Der Kurs findet von 9 bis 12 Uhr im Schulungsraum des Jugend- und Beratungszentrums, Schur 18, in Lollar statt. An den Online-Lernphasen kann man von zu Hause aus teilnehmen.

Anmelden kann man sich unter 0176/43478786 oder 0641/95225-52 oder per E-Mail an digitaleslernen@zaug.de. Auf diesem Weg kann man von Kursleiterin Birgitt Diehl auch weitere Informationen erhalten.