Auf Friedhof in Fellingshausen wird Grabkammersystem verlegt

FELLINGSHAUSEN - Trauerkultur verändert sich und auch Bestattungsarten sind einem Wandel unterworfen. Auf den Friedhöfen überwiegen mehr und mehr Urnengräber, während die Erdbestattung in einem Sarg als traditionsreichste Form der letzten Ruhestätte rückläufig ist. Die Gründe hierfür sind unterschiedlich, aber zu respektieren, bilden sie doch auch den letzten Willen des Verstorbenen oder seiner Angehörigen wieder.

Auf dem Friedhof in Fellingshausen sind Bagger der Firma Hainbau aus Wetzlar angerollt. Große Erdbewegungen zeugen von Veränderungen, aber auch vom Ende eines Prozesses, der schon seit einigen Jahren den Ortsbeirat, die kommunalen Gremien und die Fachabteilungen im Biebertaler Rathaus beschäftigt.

Auf einer Fläche von knapp 40 Quadratmeter wird im südlichen Bereich ein Loch ausgehoben, das an seiner tiefsten Stelle fast vier Meter misst. Nachdem der Boden mit Split und wasserdurchlässigem Beton planiert ist, werden Grabkammer aus Beton mit einem Gewicht bis zu zwei Tonnen hinein gehoben. Die fünf kleineren für Einzelbestattungen und zwei Doppelgrabkammern lagern derzeit bis zu ihrem Verbau auf dem Vorplatz des Feuerwehrhauses. Eine Bestattung in einem solchen Grabkammersystem ist die hochpreisigste Form der Bestattung, so Bürgermeisterin Patricia Ortmann. Wie teuer eine solche Bestattung für die Angehörigen wird, konnte sie noch nicht sagen. Dazu müssten zunächst die Herstellungskosten abschließend ermittelt werden.

Wasser führt zu Problemen

Das Ganze hat aber einen besonderen Hintergrund, der kein Geheimnis ist. Der Gottesacker in Fellingshausen ist mit Wasser gesegnet, doch zu viel des Guten. Die Bodenbeschaffenheit und das Grundwasserverhalten auf dem Friedhof sind eben kein Segen für die letzte Ruhestätte und führen von je her immer wieder zu Problemen. Wegen der Bodenstruktur und dem oberflächennahen Auftreten des Grundwassers kommt so gut wie kein Verrottungs- beziehungsweise Verwesungsprozess in Gang. Diese unabänderliche Tatsache erschwert den gängigen Rhythmus von Neubelegungen alter Gräber, nach Ablauf der gesetzlichen Ruhefrist, beziehungsweise macht ihn unmöglich und ist auch nicht selten mehr als eine unliebsame Überraschung bei Beisetzungen, wenn das ausgehobene Loch für Sarg oder Urne voll Wasser steht.

Viel wurde schon unternommen, um den Dingen auf den Grund zu gehen, um Abhilfe schaffen zu können, doch vergebens. Deshalb habe man nun diese Form mit dem Grabkammersystem für Erdbestattungen gewählt, so die Bürgermeisterin, die an die Vorgeschichte erinnert. Vor vier Jahren fand auf dem Friedhof zu diesem Thema ein Ortstermin auf Einladung des Ortsbeirates statt. Damals hieß es bereits, dass der ästhetische Anspruch nach den Worten des Planers, Norbert Kerl, auch alle Themen der Pietät und der satzungsrechtlichen und gesetzlichen Vorgaben umfasse. Die Rede war auch davon, den Friedhof mehr in Richtung einer Parkanlage zu entwickeln. Nicht nur der Fellingshäuser Friedhof sei zwar in der Hauptsache ein Ort der Trauer, aber auch ein Kommunikationstreff, dem man gerecht werden wolle.

Die ökonomischen und ökologischen Probleme ließen sich mit Grabkammersystemen aus Beton pietätvoll und effizient lösen. Wichtig, so die Erläuterungen weiter, der Sarkophag darf nicht mit der Grundwasserzone in Berührung sein. Biologische Vorgänge in Verbindung mit einem technischen System garantieren den Prozess des Zerfalls, Ruhezeiten ab 20 Jahren wären möglich, ebenso die Wiederbelegung. Voraussetzung ist eben nun die laufende Geländemodellierung, die ohnehin schon immer im Gespräch war. Falsche Vorstellungen darüber, bei einem Grabkammersystem handle es sich um ein dauerhaft sichtbares Betonbauwerk, konnten schon damals zerstreut werden. Unangetastet von den Baumaßnahmen bleibt das Kriegergrab.