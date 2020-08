Auf Sommertour

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Katrin Schleenbecker, heimische Landtagsabgeordnete der Grünen, begleitete ihren Kollegen Markus Hofmann, tourismuspolitischer Sprecher der Landtagsfraktion, zu touristischen Höhepunkten im Landkreis Gießen und der Region Lahn-Dill-Bergland.

In Nonnenroth, auf dem Gelände der Schäferwagen-Herberge, wurden die beiden Abgeordneten von Ortsvorsteher Werner Leipold, Pfarrer Hartmut Lemp, der Ersten Kreisbeigeordneten Dr. Christiane Schmahl (Grüne) und Mitgliedern aus dem Stadtverband Hungen empfangen. Das mit Gelder der Europäischen Union aus dem Leader-Programm geförderte Projekt liegt auf der Route des Lutherwegs und lädt Touristen in den gemütlich gestalteten Schäferwagen zu einer besonderen Übernachtung ein. „Ich freue mich, dieses Kleinod vor der Haustür endlich mal in Ruhe besuchen zu können und bin beeindruckt davon, was hier durch die Stadt Hungen und die Ehrenamtlichen der Kirchengemeinde auf die Beine gestellt wurde“, äußerte sich Schleenbecker laut einer Pressemitteilung begeistert.

Den letzten Besuchsstopp machten Hofmann und Schleenbecker in der Hungener Käsescheune. Geschäftsführerin Gerda Kaiser offerierte eine schmackhafte Käseverkostung und führte die Gruppe durch die sanierte Scheune mit Käserei, Genussladen, Restaurant und kleinem Schaf-Museum, passend zur Schäferstadt Hungen. Mit einer E-Bike-Radtour entlang des RRR-Radwegs „Von Römer, Residenzen und Reformatoren“ endete die Sommertour von Markus Hofmann. Die Städte Grünberg, Hungen, Lich und Laubach haben diesen ebenfalls mit Geldern aus dem Leader-Programm geförderten Radrundweg gemeinsam umgesetzt. Das E-Bike lieh sich der Abgeordnete beim Kultur- und Tourismusbüro Laubach.