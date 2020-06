Aufbruchstimmung im Laubacher "Autokino"

Schulleiterin Ellen Reuther (Mitte) gratulierte den besten Schülern Johanna Melius, Julia Köhler, Luca Ahrens und Jakob Nolte (v.l.). Foto: Schuette

LAUBACH (hgs). Glückliche Gesichter, gute Stimmung und ein würdiger Rahmen trotz Corona: Mit dem gelungenen Experiment "Das etwas andere Autokino" verabschiedete das Laubach-Kolleg 64 Absolventen. Die Abiturienten saßen mit Familienangehörigen und Freunden in den Autos auf dem Parkplatz des Kollegs vor einer großen Leinwand. Zudem gab es einen Livestream im Internet.

Schulleiterin Ellen Reuther nahm sogleich Bezug auf das Motto des Abiturjahrgangs "Die Goldenen 20er - Mit uns der Aufschwung, nach uns die Krise" und machte deutlich, dass die darin ausgedrückte Ambivalenz und Nachdenklichkeit sich so gar nicht in den Ergebnissen der Abiturprüfungen widerspiegele. Mit einem Notendurchschnitt von 2,18, der viermal vergebenen Traumnote von 1,0 sowie einer 27 Mal erscheinenden "eins vor dem Komma" handele es sich um einen "traumhaft guten Jahrgang wunderbarer, junger Persönlichkeiten, die sich durch Standfestigkeit, Bodenhaftung und herausragende Leistungsfähigkeit" auszeichneten. Als beste Schüler zeichnete sie Jakob Nolte, Julia Köhler, Johanna Melius und Luca Ahrens mit einem Ehrenzeugnis aus.

In einer Andacht blickten Schulpfarrer Christoph Schulze-Gockel und Oberkirchenrat Sönke Krützfeld vor allem auf die Krisenzeit der vergangenen Monate zurück. Schulze-Gockel betonte, Lehrkräfte und Absolventen hätten in gegenseitiger Rücksichtnahme und Zuwendung diese Zeit gut überstanden und in freundlicher Atmosphäre, wenn auch zuletzt auf digitalem Wege, mit- und voneinander gelernt. Mit Bezug auf das Album der Band Supertramp "Crisis? What Crisis?" verwies Krützfeld auf die zahlreichen, lebensfeindlichen Umgebungen auf der Welt, die die heilende Kraft des Gottvertrauens und Kraftquelle des Glaubens erforderten, um sich in Krisenzeiten den Mitmenschen zuzuwenden.

Dr. Arne Hogrefe vom Staatlichen Schulamt blickte auf die 1920er Jahre als Zeit des Aufbruchs und der Kreativität in Kunst und Wissenschaft zurück, die aber auch politische und wirtschaftliche Schattenseiten beinhaltet habe. Er forderte die Absolventen dazu auf, sich mit ihren Begabungen und ihrer Kreativität für eine freie und stabile demokratische Gesellschaft einzusetzen und die durch das Engagement der Lehrkräfte erfahrene Bildung auf Basis des christlichen Menschenbildes zum Wohle der Mitmenschen einzusetzen.

Gratulationen per Videobotschaft überbrachten Dekan Norbert Heide, Annerose Dobler von der Friedrich-Magnus-Gesamtschule, Norbert Schwing von der Vogelsbergschule Schotten und Gustl Theiß von der Gesamtschule Mücke, die auch die jeweils besten Absolventen von ihrer ehemaligen Schule auszeichneten. Bürgermeister Peter Klug ehrte die vier besten Laubacher Abiturienten Jakob Nolte, Luca Ahrens, Julia Köhler und Johanna Melius mit einem Gutschein.

Nach einem von Hartmut Reuther zusammengestellten, stimmungsvollen Film zu ihrer Schulzeit wünschte Elternbeiratsvorsitzender Dr. Bernd Spinder den Abiturienten neben Glück und Tugend vor allem lebenslangen Humor, denn, so Schriftsteller Joachim Ringelnatz: "Humor ist der Knopf, der verhindert, dass uns der Kragen platzt."

Schulsprecher Matti Mehlhos attestierte dem Abiturjahrgang augenzwinkernd gar prophetische Fähigkeiten, habe man sich doch bereits im vergangenen Jahr für das Motto "Die Goldenen 20er - Mit uns der Aufschwung, nach uns die Krise" entschieden. "So ernst es jetzt durch die Entwicklungen erscheint, es spiegelt vor allem unser Verhältnis zu den Lehrkräften und auch das Verhältnis untereinander wider: Es war trotz mancher leistungsmäßiger Krisen immer gut und entspannt und trotzdem hat es am Ende jeder geschafft." Für den Kreis der Freunde und Förderer am Laubach-Kolleg ehrte Dr. Rainer Lüddecke die besten Absolventen mit einem Präsent.

Abschiedsvideos

Es folgte ein bunter Reigen von Abschiedsvideos der Leistungskurslehrer sowie ein Video der Schaf-AG mit Dr. Brigitte Wiegand und Sandra Hansel. Schulleiterin Reuther betonte die Chancen der jungen Menschen gerade in Krisenzeiten: "Sie haben ein großes Maß an Fachwissen und Kompetenzen, aber auch an Kreativität und der Bereitschaft, Dinge neu zu reflektieren bewiesen. Empathie und Wahrnehmung von Verantwortung zur Mitgestaltung unserer einen Welt, das traue ich Ihnen im besonderen Maße zu."

Der Prüfungsausschuss mit Schulleiterin Reuther, ihrer Stellvertreterin Nadja Fuhr, Studienleiter Dr. Hanns Thiemann, den Aufgabenfeldleitern Henning Müller und Olaf Kühnapfel sowie Schulsportleiter Kai Bolte überreichte anschließend Zeugnisse, Ehrenzeugnisse und Präsente.

Ehrenzeugnisse erhielten dabei Schulsprecher Matti Mehlhos, Johanna Melius (Schulprogrammgruppe), Nico Schneider (Schaf-AG), Johanna Melius (beste Absolventin des Leistungskurses Mathematik), Hannah Köhler, Obada M. Allaham, Marcel Oechler (beste Absolventen des Chemie-Leistungskurses), Luca Ahrens, Jan Sobiech (Physik-Leistungskurs), Jakob Nolte (Biologie-Leistungskurs) und Jodine Reitz (Deutsch-Leistungskurs). Für die Studienstiftung des Deutschen Volkes wurden Jakob Nolte und Johanna Melius vorgeschlagen, für das Evangelische Studienwerk Villigst Julia Köhler und Luca Ahrens.