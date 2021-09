Auffrischungsimpfungen ab sofort möglich

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - Noch bis Ende September ist das Impfzentrum des Landkreises Gießen in Heuchelheim in Betrieb. Das Impfzentrum steht auch für Personen offen, die für eine Auffrischungsimpfung zum Schutz vor dem Coronavirus infrage kommen. Die Voraussetzung ist in jedem Fall, dass die zweite Impfung länger als sechs Monate zurückliegt.

Auffrischungsimpfungen sind ab sofort möglich für Menschen ab dem 80. Lebensjahr, pflegebedürftige Menschen, für alle, die zuvor eine vollständige Impfung mit einem Vektorimpfstoff erhalten haben (Impfstoffe von AstraZeneca oder Johnson & Johnson) - sie erhalten eine Auffrischungsimpfung mit einem mRNA-Impfstoff (Biontech oder Moderna). Weiterhin sind Auffrischungsimpfungen möglich für Menschen mit einer hochgradigen Immunschwäche, Menschen, die eine immunschwächende Therapie (oder Bestrahlung) erhalten und Menschen, die eine Organ- oder Stammzellentransplantation erhalten haben. Der Landkreis kann nicht beziffern, wie viele Personen diese Voraussetzungen erfüllen. Das Impfzentrum in Heuchelheim schließt Ende September. Der Landkreis wird allerdings weiterhin mithilfe seiner Kooperationspartner DRK und Johanniter Unfallhilfe Corona-Schutzimpfungen anbieten. Der Kreisausschuss hat in seiner vergangenen Sitzung eine entsprechende öffentlich-rechtliche Vereinbarung beschlossen. "Impfteams werden weiterhin bei Sonderimpfaktionen zum Einsatz kommen und unter anderem mit einem Impfbus leicht erreichbare Impfangebote vor Ort machen", erklärt Landrätin Anita Schneider. So können die Impfteams zum Beispiel auch dann zum Einsatz kommen, wenn in Pflegeeinrichtungen eine größere Zahl von Menschen geimpft werden müssen und die kooperierenden Praxen Unterstützung benötigen. Hausärzte, die Bedarf haben, können sich beim Gesundheitsamt melden. Bund und Länder beabsichtigen die Kostenübernahme für die Impfungen.