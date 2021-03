Aufruf zur Wahl des Ausländerbeirats

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). „Nur wer wählt, zählt!“ Unter diesem Motto werben die hessischen Ausländerbeiräte für die Beteiligung an den Ausländerbeiratswahlen am 14. März. So auch der Ausländerbeirat des Landkreises Gießen, für dessen siebte Amtszeit Kandidaten von vier Listen antreten.

Man setze sich seit 27 Jahren für die Belange der Migranten im Landkreis ein, heißt es in einer Pressemitteilung des Beirats und des Dezernenten für Integration, Antidiskriminierung und Teilhabe, Istayfo Turgay (SPD). „Auch in diese Legislaturperiode haben wir stets konstruktiv und überparteilich unsere gesetzliche Aufgabe, das Beraten der Kreisorgane, im Kreistag, in dessen Ausschüssen und verwaltungsintern, erfüllt“, erklärte der bisherige Vorsitzende Tim van Slobbe.

Als Errungenschaften nennt er das partei-unabhängige Antragsrecht im Kreistag und die Initiierung einer aktiven Antidiskriminierungsarbeit in der Region, die alle Formen der Diskriminierung bekämpfen will. Stark gemacht habe sich der Kreisausländerbeirat (KAB) besonders auch für Geflüchtete und gegen Abschiebungen, sowie für mehr Gerechtigkeit und Unterstützung für Kinder und Jugendliche mit Zuwanderungsgeschichte im Schul- und Bildungssystem. Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt ist der Kampf gegen Rassismus und Rechtsextremismus.

Die Geschäftsstelle des KAB ist angesiedelt im Dezernat IV der Kreisverwaltung, das zur Aufgabe hat, die Teilhabe und Integration der Menschen mit Zuwanderungsgeschichte zu fördern, die interkulturelle Öffnung der Verwaltung schrittweise zu vollziehen und die Antidiskriminierungsarbeit in der Region zu koordinieren und zu stärken. Der ehrenamtliche Kreisbeigeordnete Turgay: „Das was den Landkreis Gießen ausmacht, ist die Anerkennungs- und die Willkommenskultur, die bereits seit Jahrzehnten zur gesellschaftlichen Norm geworden sind“.

van Slobbe und Turgay rufen alle Wahlberechtigten dazu auf, am 14. März wählen zu gehen oder von ihrem Recht auf Briefwahl Gebrauch zu machen. Mehr Informationen gibt es auf der Seite der Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Hessen unter www.AB-Wahl21.de, auf der Seite des KAB unter www.kab-giessen.de oder im Büro des KAB. Die E-Mail-Adresse lautet auslaenderbeirat@lkgi.de.