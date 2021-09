Aufschub: RHI Magnesita will Mainzlarer Werk bis Ende 2022 weiter betreiben

Die ehemaligen Didier-Werke, heute RHI Magnesita, produzieren vorerst weiter. Archivfoto: Möller

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MAINZLAR - Sicherlich einige erstaunte Gesichter gab es am Mittwoch bei der Belegschaft von RHI Magnesita. Die Unternehmensleitung hatte angekündigt, dass Werk nun doch bis Ende 2022 in Betrieb bleiben soll. Eigentlich war eine endgültige Schließung zum Ende dieses Jahres vorgesehen gewesen. Zuvor, im Oktober 2021, sollte ein Ofen ausgeschaltet werden, der zweite Ofen sollte zum 31. Dezember 2021 heruntergefahren werden. Das war der Stand der Dinge bisher.

"Korrigierende Maßnahmen"

Das ist jetzt erst einmal Makulatur: "Aufgrund von aktuellen Entwicklungen - wie umfangreiche Covid-19 bedingte Ausfälle der Belegschaft in unseren Werken in Brasilien oder den weltweiten Liefer- und Materialengpässen in der gesamten Industrie - wird RHI Magnesita gezielte, korrigierende Maßnahmen und Reorganisationen innerhalb Europas vornehmen. Als Teil dessen haben wir heute mit dem Betriebsrat in unserem Werk in Mainzlar über eine planvolle und zielführende Verlangsamung der kontrollierten Schließung des Werkes hier vor Ort gesprochen." Gemeinsam versuche man nun, die beste Lösung für alle Betroffenen zu finden, um das Werk in Mainzlar noch bis Ende 2022 weiter aufrecht zu erhalten." Das ließ die Presseabteilung von RHI Magnesita nun verlautbaren.

Im Klartext: Die angekündigte Schließung verschiebt sich um ein ganzes Jahr. Für den Betriebsratsvorsitzenden Michael Schwarz stellt sich nun die Frage, wie viele Mitarbeiter bis dahin weiterbeschäftigt werden. "Natürlich ist es positiv, dass es ein Jahr weitergeht", so Schwarz im Gespräch mit dieser Zeitung. Doch scheint es, dass der bereits geschlossene Interessenausgleich und der ebenso abgesegnete Sozialplan erneut auf den Verhandlungstisch kommen könnten. Lange hatten Betriebsrat und Mitarbeiter gegen die Schließung ihrer "Schamott" gekämpft, hatten sich letzten Endes damit abfinden müssen und mit zumindest noch ein wenig Absicherung für die Beschäftigten erreicht. Auch wenn die Angst um die Existenz, die Sorge um Arbeitslosigkeit die gesamte Belegschaft über lange Zeit begleitet hatte, waren doch viele bereit, bis zur endgültigen Schließung im Mainzlarer Werk zu bleiben. Jetzt dürfen sie das noch ein weiteres Jahr. Doch was dann? Viele Fragen sind offen.

Der abgesegnete, aktuelle Sozialplan gelte für alle Mitarbeiter. Für all jene Mitarbeiter, die noch bis Ende 2022 mit an Bord bleiben, werde in Kürze ein neuer Sozialplan verhandelt. "Dieser wird keinesfalls schlechter ausfallen als der jetzige Sozialplan", lautet die Antwort der RHI-Unternehmensleitung auf Nachfrage dieser Zeitung. Die Lieferengpässe aufgrund von zahlreichen Corona-Erkrankungen in den Werken in Brasilien dürften - angesichts der entsprechenden Medienberichte aus dem südamerikanischen Land - nicht überraschend gekommen sein. Warum also reagiert das Management erst jetzt, was den Standort Mainzlar anbelangt? Aus der Wiener Unternehmenszentrale heißt es: "Covid-19 hat besonders in unseren Schwester-Werken in Brasilien eingeschlagen. Massive Belegschaftsausfälle waren nur eine der verheerenden Folgen. Hinzu kamen Lieferschwierigkeiten auf der ganzen Welt, Ausfälle der Supply Chain, die aktuell jede Industrie betreffen." Man beobachte die Situation der Lieferschwierigkeiten bereits seit längerer Zeit, versuche aber gleichzeitig, an den strategischen Plänen festzuhalten. "Uns ist bewusst, dass diese Situation für die Belegschaft nicht einfach ist. Wir haben es uns auch nicht einfach gemacht. Deshalb haben wir immer wieder versucht, transparent und dialogorientiert an alle zu kommunizieren und unsere Entscheidungen den aktuellen Entwicklungen anzupassen."

"Nicht vorhersehbar"

Hat es in der Vergangenheit schon für Unsicherheit gesorgt, dass die Schließung mehrfach angekündigt und verschoben wurde, so fragt man sich, woher dieses Vor und Zurück kommt. Die Antwort aus Wien: "Die Auswirkungen von Covid-19 auf die Weltwirtschaft und die aktuellen, globalen Lieferschwierigkeiten und -engpässe waren in dieser Form nicht vorhersehbar. Wir sind mit einer Situation konfrontiert, die es verlangt, akut und schnell zu handeln, gleichzeitig aber wenig Planungssicherheit zulässt. Aus diesem Grunde müssen wir unsere Langfristpläne regelmäßig anpassen und zielgerichtet adaptieren."

Und nicht zuletzt stellt man sich in Mainzlar die Frage, ob - angesichts der angeführten weltweiten Engpässe - möglicherweise doch wieder ins Mainzlarer Werk investiert werden soll. So könnte man vielleicht die Formulierung "korrigierende Maßnahmen und Reorganisationen innerhalb Europas" verstehen. In der Tat soll noch einmal Geld nach Mainzlar fließen: "Mainzlar wird in Sachen Instandhaltung behandelt wie jedes andere, aktiv betriebene Werk. Notwendige Reparaturen und Services werden im Rahmen des üblichen Instandhaltungsprogrammes natürlich vorgenommen, damit ein sicheres Arbeiten möglich und die hohe Qualität der Produkte gehalten werden kann. Wir gehen davon aus, dass vermutlich noch mal ein mittlerer sechsstelliger Betrag hierfür als Investition in die Hand genommen werden muss."

Staufenbergs Bürgermeister Peter Gefeller freut sich zwar über die Verlängerung, meint aber auch, es bleibe abzuwarten. RHI habe schließlich schon mehrmals die Schließung Standorts Mainzlar angekündigt. Es sei allerdings offensichtlich, so Gefeller, dass die Unternehmensleitung erkannt habe, dass die Arbeit in Mainzlar hoch qualifiziert sei und gebraucht werde im weltweiten Wettbewerb. Vielleicht merke die Unternehmensleitung nun auch, dass sie nicht agieren könne, ohne den Standort Mainzlar beizubehalten. In den vergangenen Monaten sei dort seines Wissens im Drei-Schicht-Betrieb gearbeitet worden. "Das verwundert doch sehr, wenn man weiß, dass das Werk geschlossen werden soll."