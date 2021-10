Auftakt zum "Licht-Test 2021" in Albach

In Albach war es Kfz-Mechaniker Marco Hillenmeyer, der das Fahrzeug der Landrätin im Beisein von Firmeninhaberin Alexandra Wagner-Becker überprüfte und keine Beanstandungen feststellen konnte. Foto: Wißner

KREIS GIESSEN - Noch bis zum 31. Oktober heißt es wieder "Licht-Test 2021" in den Innungswerkstätten des Kraftfahrzeuggewerbes und -handwerks in Deutschland. So auch in den Betrieben der Kfz-Innung Oberhessen. Für den Bereich von Stadt und Kreis Gießen fand die Auftaktveranstaltung diesmal - und wie immer kostenlos - im Autohaus und Reifenservice Becker in Albach statt.

Traditionell dabei ist Landrätin Anita Schneider. Sie wies gemeinsam mit dem Obermeister der Innung für das Kraftfahrzeuggewerbe Oberhessen, Carsten Müller (Lich) und Gerd Bock, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Gießen, auf die Bedeutung und angesichts der alljährlich dokumentierten Erfahrungen auch die unstrittige Notwendigkeit dieses kostenlosen Sicherheitsangebotes an die Autofahrer hin und ermunterte zur Teilnahme. Jedes dritte Auto auf unserer Straße, ob Pkw, Lastwagen oder Bus, ist einäugig oder gar blind unterwegs, blendet den Gegenverkehr oder hat andere Fehler an der Beleuchtung. Die Ergebnisse des Lichttests sind regelmäßig alarmierend! Seit 1956 - also aktuell zum 66. Mal - gehört der Licht-Test im Oktober für viele Autofahrer zum Pflichtprogramm. Dass es immer noch mehr werden, ist der Wunsch der Veranstalter, der Innungen und der teilnehmenden Betriebe. Wie Müller erläuterte, überprüfen die Techniker beim Lichttest insgesamt acht Prüfpunkte der Fahrzeugbeleuchtung. Dies gibt die Straßenverkehrszulassungsordnung vor: Sie reichen von den Scheinwerfern über Blinker, Nebelschlussleuchte bis hin zu den Rücklichtern. Zu prüfen sind Hell-Dunkel-Kontrast, Scheinwerfer Einstellung, Streuscheibenzustand und vieles mehr.

"Der Lichttest dauert rund 15 Minuten. Zeit, die sie sich nehmen sollten. Es ist nicht hinzunehmen, dass jede dritte Fahrzeugbeleuchtung mangelhaft ist. Wer im Straßenverkehr blendet oder einäugig fährt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern vor allem andere Verkehrsteilnehmer. Den Test leisten die Kfz Meisterbetriebe kostenfrei, lediglich Ersatzteile und umfangreiche Einstellarbeiten sind zu bezahlen", wirbt Müller für eine Teilnahme.