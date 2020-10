Aus Gießen in den Bundestag nach Berlin

Ein glücklicher Vorsitzender und der Kandidat: Frank-Tilo Becher (r.) stellte Felix Döring bei einem Pressegespräch vor. Der 29-Jährige ist als Bundestagskandidat für die Wahl 2021 vorgesehen. Foto: Friese

KREIS GIESSEN - Was die Kandidatur für den Bundestag für Felix Döring bedeuten wird, ist dem 29-Jährigen bewusst: Nach der Arbeit als Lehrer an der Gesamtschule Hungen wird er Wahlkampftermine absolvieren, bevor er sich um 22 Uhr mit einem Kaffee erneut an den Computer setzt, um Unterrichtsentwürfe für die nächsten Tage anzufertigen. Dennoch will der SPD-Bewerber die "Ochsentour" auf sich nehmen und bei den Menschen im Wahlkreis 173, der den Großteil des Landkreises Gießen und einen Teil des Vogelsbergkreises umfasst, um Vertrauen werben. "Ich kandidiere und die Entscheidung fühlt sich jeden Tag besser an", erklärte Döring am Freitag bei einem Pressegespräch. Der Gießener SPD-Unterbezirksvorstand hat ihn am Donnerstag einstimmig nominiert. Nach einem Gespräch mit den Kollegen aus dem Vogelsbergkreis ist für Ende November die Delegiertenkonferenz geplant, wo Döring formell zum Kandidaten ernannt werden soll. Wichtigster Mitbewerber: Kanzleramtschef Professor Helge Braun (CDU), der sich allerdings bislang nicht erklärt hat.

Wenn Politiker über Wahlkämpfe reden, wird oft mit Floskeln aus dem Sport gearbeitet. Mit Blick auf den Wahltermin im Herbst 2021 sprach auch Döring von "einem Marathon, keinem Sprint". Alle stünden an der Startlinie, auch Braun. "Ich bin motiviert, meine Partei ist motiviert", so der Gießener, der 2011 seinen ersten Marathon gelaufen ist und nun zehn Jahre später vor einem "politischen Marathon" steht.

Aktuell wird der Wahlkreis in Berlin neben Braun durch Hermann Otto Solms (FDP), Uwe Schultz und Joana Cotar (beide AfD) vertreten. Bei der Bundestagswahl 2017 schaffte es der SPD-Bewerber Matthias Körner nicht, das Direktmandat zu holen. Sein Platz auf der Landesliste reichte nicht für den Einzug in den Bundestag. Die Frage nach der Platzierung Dörings auf der Landesliste stelle sich erst im kommenden Frühjahr, erklärte Unterbezirksvorsitzender Frank-Tilo Becher.

ZUR PERSON . Geboren 1991 in Gießen, aufgewachsen in Dorf-Güll, heute wohnt Felix Döring mit seiner Frau in Gießen. Nach dem Abitur an der Gesamtschule Gießen-Ost studierte er Gymnasiallehramt. Im November beginnt sein pädagogischer Vorbereitungsdienst an der Gesamtschule Hungen. Er ist SPD-Mitglied seit 2008, Vorsitzender der SPD Gießen-Ost, stellvertretender Vorsitzender der Stadtverbandes, Stadtverordneter und stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Gießener Stadtparlament. (vb)

Er berichtete, dass in der Findungskommission der erste Impuls von Döring gewesen sei, eine Frau zu nominieren. Doch Gespräche Bechers blieben erfolglos. Daraufhin sei der 29-Jährige die "sehr nahe liegende Lösung" gewesen. Es sei "ein Stück Programmatik", dass ein junger Politiker für den Bundestag antritt. Döring bringe "eine Menge politische, parteipolitische und Lebenserfahrung mit". Der Vorsitzende sprach von einem "äußerst spannenden Angebot".

Engagement zeigte Döring schon in jungen Jahren als Schulsprecher an der Adolf-Reichwein-Schule in Pohlheim und der Gesamtschule Gießen-Ost. 2008 kam er zu den Jusos und unterschrieb am gleichen Abend die Beitrittserklärung für die SPD. "Eine Woche später war ich ganz stolz, als mir Andrea Ypsilanti und Kurt Beck das Parteibuch überreichten", berichtete er.

Allein berufsbedingt ist ihm Bildung ein Herzensthema. Dabei gehe es nicht nur um die Schule, sondern um lebenslanges Lernen und Qualifizierung. Durch seine Arbeit an verschiedenen Schulen habe er einen guten Überblick über die Situation bekommen - im ländlich geprägten Rockenberg wie auch an der Grundschule Gießen-West mit "heterogener sozialer Herkunft". Der Kandidat findet es traurig, dass Bildungserfolg immer noch ganz massiv von der Herkunft des Kindes abhänge. "Wir müssen im Bildungssytem wahnsinnig viel tun und das wird viel Geld kosten", betonte Döring.

Wichtig ist ihm auch ein besserer und perspektivisch kostenloser Öffentlicher Nahverkehr, um die ländlichen Regionen besser an die Städte anzubinden. Dazu zählten nicht nur mehr Busse, sondern auch reaktivierte Bahnstrecken. Der Ausbau des schnellen Mobilfunkstandards 5G im gesamten Wahlkreis gehört ebenfalls zu Dörings Themen. Die Qualität der Netzabdeckung sei die Standortfrage des 21. Jahrhunderts. Bei der Frage der Finanzierung gilt für den 29-Jährigen die Maxime, dass starke Schultern mehr tragen müssen. Entsprechend sollten höhere Vermögen und auch hohe Erbschaften stärker besteuert werden.

Mit Blick auf seinen mutmaßlichen Mitbewerber Braun gab der SPD-Bewerber einen persönlichen Einblick. Nach der Trennung der Eltern wollte seine Mutter ihre Freundin heiraten, konnte aber nur eine eingetragene Lebenspartnerschaft eingehen. Braun stimmte 2017 im Bundestag gegen die "Ehe für alle", das habe ihn "sehr enttäuscht". "Da sitzt jemand für uns in Berlin, der eine grundsätzlich anderre Wertevorstellung hat. Ich will dazu den Gegenentwurf darstellen", betonte Döring.