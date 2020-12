Ausgangssperre: Das sind die Regeln im Landkreis Gießen

Ein Verstoß gegen die Ausgangssperre ist eine Ordnungswidrigkeit, für die ein Bußgeld fällig wird. Symbolfoto: dpa

KREIS GIESSEN - Seit Sonntag gilt die nächtliche Ausgangssperre im Landkreis Gießen. Dies hat bei Bürgern viele Detailfragen ausgelöst. Auf die wesentlichsten Punkte geht die Kreisverwaltung in einer Pressemitteilung ein. Der Landkreis hat wegen der hohen Infektionszahlen mit dem Coronavirus die höchste Eskalationsstufe im Eindämmungskonzept des Landes zur Bekämpfung der Pandemie erreicht. Darin ist eine nächtliche Ausgangssperre von 21 Uhr abends bis 5 Uhr morgens vorgesehen. Sie gilt bis mindestens 22. Dezember - es sei denn, die Sieben-Tage-Inzidenz fällt vorher fünf Tage in Folge unter einen Wert von 200 Neuinfektionen. Was bedeutet die nächtliche Ausgangssperre für Bürger im Alltag? Dazu hat der Landkreis eine Reihe von Fragen zusammengefasst, stellt diese im Internet unter www.lkgi.de bereit und wird sie bei Bedarf weiter aktualisieren.

Die nächtliche Ausgangssperre bedeutet grundsätzlich, dass alle Personen im Landkreis von 21 bis 5 Uhr in ihren Wohnungen bleiben müssen. Sie dürfen die Wohnungen nur verlassen, wenn es einen triftigen Grund dafür gibt, der von einer Ausnahme gerechtfertigt wird. Bei einer Kontrolle durch Polizeibeamte oder Mitarbeiter des Ordnungsamtes muss dieser Grund auch glaubhaft nachgewiesen werden können.

• Arbeiten: Wer zur Arbeit muss oder von der Arbeit kommt, darf auch nach 21 Uhr und vor 5 Uhr unterwegs sein. Arbeitgeber können ihren Beschäftigten zum Beispiel formlose Bescheinigungen ausstellen. Auch wer Aus- oder Weiterbildungsangebote wahrnimmt, fällt unter diese Ausnahme.

• Besuch: Wer außerhalb wohnt und den Landkreis Gießen besucht, darf diesen nicht vor 5 Uhr aufsuchen und muss ihn vor 21 Uhr verlassen (es sei denn, eine Ausnahmeregelung wie beispielsweise der Weg von der Arbeit oder zur Arbeit gilt). Wer einen anderen Hausstand besucht, muss den Besuch so planen, dass die Rückkehr in die eigene Wohnung spätestens um 21 Uhr geschafft ist, oder im gastgebenden Haushalt übernachten. Hausstände im Landkreis Gießen dürfen im Rahmen der zulässigen Möglichkeiten auch Personen über Nacht beherbergen, die nicht im Landkreis sesshaft sind. Auch diese dürfen die Wohnung zwischen 21 und 5 Uhr nicht verlassen.

• Durchreise: Durchreisen durch den Landkreis Gießen - per ÖPNV oder Auto - sind zulässig. Auch Tanken und der Besuch einer Raststätte im Sinne der notwendigen Versorgung sind zulässig. Das Umsteigen an Bahnhöfen ist ebenfalls erlaubt.

• Einsätze: Müssen ehrenamtliche Angehörige von Feuerwehren oder Katastrophenschutzeinheiten zu einem Einsatz, dürfen diese die Wohnung verlassen. Dies gilt auch für Personen, die zum Beispiel in der Notfallseelsorge tätig sind oder Dienst in der Telefonseelsorge tun.

• Einkaufen: Wer zum Einkaufen unterwegs ist, muss dies so planen, dass man bis spätestens 21 Uhr zurück in der eigenen Wohnung ist.

• Gastronomie: Das Abholen von Speisen ist nach 21 Uhr nicht mehr möglich. Lieferdienste fallen unter die Ausnahme der beruflich Tätigen und dürfen auch nach 21 Uhr noch Speisen ausliefern.

• Krankheit, Pflege, Unterstützung: Dringend nötige Besuche beim Arzt sind zulässig. Auch wer kranke oder unterstützungs- oder pflegebedürftige Menschen betreut, kann für diesen Zweck die Wohnung verlassen. Dies schließt auch ein notwendiges Aufsuchen von Apotheken-Notdiensten ein.

• ÖPNV und Reisen: Reisen sind so zu planen, dass weder die An- noch die Abreise in die Zeiten der Ausgangssperre fallen. Wer sich unverschuldet (etwa wegen Verspätungen oder Verkehrsbehinderungen bei der Heimfahrt) im Zeitraum der Ausgangssperre noch außerhalb einer Wohnung aufhält, handelt dann nicht ordnungswidrig, wenn er sich nach dem Auflösen des Staus oder der Ankunft des Zuges auf schnellstem Weg in die Wohnung begibt.

• Tiere: Wer einen Hund versorgt, darf mit diesem Gassi gehen. Auch wer andere Haustiere versorgen muss, fällt unter die Ausnahmen. Ebenso dürfen Tierbesitzer notfallmäßig eine Tierarztpraxis aufsuchen.

• Verstöße: Wer gegen die nächtliche Ausgangssperre verstößt, begeht damit eine Ordnungswidrigkeit. Diese wird mit Bußgeldern in der Regel bis zu 200 Euro sanktioniert. Bußgelder können im Einzelfall aber auch darüber liegen.