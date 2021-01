Ausgangssperre im Landkreis Gießen wird bald aufgehoben

Neuschnee hat am Sonntag viele Bürger nach draußen gelockt. Fahrten in den Vogelsberg zum Hoherodskopf waren aber wegen der weiterhin geltenden 15-Kilometer-Regelung untersagt. Archivfoto: Weil

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - Acht weitere Kreis-Bürger sind an oder im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben. Die Zahl steigt von 227 auf 235 (Stand 17. Januar). Dies hat der Landkreis auf seiner Internetseite mitgeteilt. Die andere Nachricht des Tages: Der Inzidenz-Wert liegt auch den fünften Tag in Folge unter 200, und zwar bei 155,2 (156,6). Das bedeutet, dass der Landkreis Gießen die Eskalationsstufe "Schwarz" verlässt. Diese Stufe schreibt sowohl die nächtliche Ausgangssperre aus auch die 15-Kilometer-Beschränkung vor. "Um diese Einschränkungen aufzuheben, ist aber eine neue Allgemeinverfügung erforderlich, die am Montag ausgearbeitet und umgehend veröffentlicht wird", berichtete Kreis-Pressesprecher Dirk Wingender auf Anfrage dieser Zeitung. Er betonte, dass die Beschränkungen nicht automatisch entfallen, sondern rechtlich formal aufgehoben werden müssen.

Zurück zu den Corona-Daten: Die Zahl der Frauen und Männer in stationärer Behandlung bleibt bei 123. Es gibt 2327 aktive Corona-Fälle (2363). Im Detail existieren folgende aktive Fälle (in Klammern der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert): Allendorf/Lumda 29 (196,7), Biebertal 80 (149,3), Buseck 89 (155,3), Fernwald 54 (159,2), Gießen 713 (165,9), Grünberg 134 (161,6), Heuchelheim 36 (153,5), Hungen 138 (103,2), Langgöns 61 (102,7), Laubach 61 (104,2), Lich 89 (130,5), Linden 105 (160,4), Lollar 262 (135,8), Pohlheim 144 (187,5), Rabenau 29 (39,7), Reiskirchen 96 (214,7), Staufenberg 87 (118), Wettenberg 120 (214,7).

Seit dem ersten Fall Ende Februar 2020 wurden 7634 (7630) Corona-Fälle verzeichnet. 5072 Personen (5040) gelten als genesen.

Der Landkreis weist darauf hin, dass als aktive Fälle alle Personen aufgeführt sind, die als infektiös gelten und sich in der Regel 14 Tage in Quarantäne befinden. Für die Berechnung der Inzidenz spielen nur Personen eine Rolle, die sich innerhalb von sieben Tagen infiziert haben. Folglich lässt sich aus der genannten Zahl der aktiven Fälle in einer Kommune nicht die Inzidenz ausrechnen.

Fünf Verfahren eingeleitet

Die Schneelandschaft am Sonntag hat viele Bürger rausgelockt und in manchen Fällen weiter, als es die 15-Kilometer-Einschränkung erlaubt. Diese gilt nur für touristische Tagesausflüge. So berichtete ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelhessen von Kontrollen an der B 276 bei Laubach. Innerhalb einer Stunde seien 25 Fahrzeuge aus den Kreisen Gießen und Vogelsberg (wo die Einschränkungen auch gelten) überprüft worden. Fünf Ordnungswidrigkeitsverfahren seien eingeleitet worden gegen Bürger, die Richtung Vogelsberg unterwegs waren oder von dort zurückkamen. Es bestehe der Verdacht, dass gegen die Auflagen verstoßen wurde. Da die Beamten die Personalausweise kontrollierten, war schnell klar, wer den 15-Kilometer-Radius verlassen hatte. Die Verfahren werden nach Angaben des Polizeisprechers nun an den Landkreis Gießen weitergeleitet.

"Die Leute tun so unwissend", bilanzierte der Sprecher das Erlebte. Die Bürger schauten im Internet nach den Zahlen und dächten, dass die Beschränkungen damit automatisch aufgehoben seien. So habe es mit zwei Fahrern aus dem Vogelsbergkreis "heftige Diskussionen" darüber gegeben, dass die Landkreise die Regelungen erst wieder aufheben müssen.

Für die Polizeibeamten ging es später am Sonntagabend noch zum Hungener Bahnhof, ehe dann ab 21 Uhr die Einhaltung der nächtlichen Ausgangssperre kontrolliert werden sollte.