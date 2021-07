Ausländerbeiratswahl mit hoher Wahrscheinlichkeit ungültig

Der Kreisausländerbeirat in der Zusammensetzung im Jahr 2014. Die Kreisausländerbeiratswahl 2021 könnte wiederholt werden. Archivfoto: Wißner

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - Kreis Giessen. Auf der Parlamentsseite des Landkreises Gießen ist jetzt das Gutachten veröffentlicht worden, dass der Untersuchungsausschuss des Kreistages über die Zulässigkeit der Wahl des Kreisausländerbeirats in seiner ersten Sitzung in Auftrag gegeben hatte, und das hat es in sich.

Die Wahl des Kreisausländerbeirats war von der AfD angefochten worden, nachdem der Kreiswahlausschuss eine AfD-nahe Liste zunächst zur Wahl zugelassen hatte, dann aber - nach einem Einspruch des Vorsitzenden des Kreissausländerbeirats, Tim van Slobbe, der einen Formfehler monierte hatte - vom Gremium mit Mehrheitsbeschluss wieder ausschloss. Der vom Untersuchungsausschuss beauftragte Rechtswissenschaftler Prof. Dr. Steffen Augsberg von der Justus-Liebig-Universität, der auch Mitglied des Ethikrates der Bundesregierung ist, bestätigt in dem Gutachten die Vorwürfe der AfD gegen den Kreiswahlausschuss weitgehend. Dessen mehrheitlich unterstützte Position begegne er mit "durchgreifenden Bedenken" und sie "halte genauerer rechtlicher Betrachtung nicht stand." Darüber hinaus sei auch die Kontrollkompetenz eines politischen Mitbewerbers zu verneinen. Damit ist der Vorsitzende des Kreisausländerbeirates, Tim van Slobbe, gemeint, der die Zulassung der AfD-Liste beanstandet hatte. "Die ursprüngliche, rechtmäßige Zulassungsentscheidung hätte aufrechterhalten werden müssen", folgert Augsberg. Eine zusätzliche, gleichheitsrechtlich inakzeptable Beeinträchtigung sei auch darin zu sehen, dass die von der Mehrheit des Kreiswahlausschusses angenommene fehlende Zulassungsfähigkeit der AfD-Liste nicht auch auf die beiden anderen Wahlvorschläge angewendet worden sei, die den gleichen Fehler wie de AfD begangen hatten, nämlich Unterstützungsunterschriften für die Wahllisten von nicht stimmberechtigten Doppelstaatlern eingeholt zu haben. Diese beiden Listen waren vom Kreiswahlausschuss jedoch zugelassen worden.

Die vom Kreiswahlausschuss mehrheitlich unterstützte Position, dass die bloß passive Wahlberechtigung für eine Stützunterschrift nicht genüge, halte genauerer rechtlicher Betrachtung nicht stand, so Augsberg.

Folgt der Kreistag diesem von seinem eigenen Untersuchungsausschuss in Auftrag gegebenen Gutachten, dann dürfte er die Wahl des Kreisausländerbeirats wohl für unzulässig erklären und eine Neuwahl ansetzen.

Van Slobbe hatte für diesen Fall bereits in der ersten Sitzung des Untersuchungsausschusses angekündigt, dass er sich gegen die Nichtzulassung mit allen juristischen Mitteln wehren wolle und, sollte es zu einer Neuwahl kommen, diese anfechten werde, um eine dritte Wahl des Gremiums zu erzwingen.

Wie mit dem Gutachten umzugehen ist, darüber berät der Untersuchungsausschuss in seiner nächsten Sitzung am 6. Juli. Gleich danach tagt am selben Abend auch der Kreisausländerbeirat.