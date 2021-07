Auslieferungsfahrer klagt vor Arbeitsgericht

Ein Auslieferungsfahrer klagte vor dem Gießener Arbeitsgericht gegen seinen Arbeitgeber. Archivfoto: Mosel

KREIS GIESSEN - War er Maskenverweigerer oder nicht? Darum ging es gar nicht mehr unbedingt vor dem Gießener Arbeitsgericht, aber um einen Aufhebungsvertrag, der nach Aussage des Fahrers eines Tiefkühlkost-Unternehmens durch Drohung erzwungen sein soll. Nach fast 22 Jahren trennte sich der Direktvertreiber von seinem Mitarbeiter zum 28. Februar, um diesem wohl die fristlose Kündigung zu ersparen. Bei Kunden soll er ohne Maske in Pandemie-Zeiten vorstellig geworden sein.

Der Auslieferer ließ über seine Anwältin Julia-Christina Sator erklären, dass er widerrechtlich bedroht sowie über den Vertragsinhalt arglistig getäuscht worden sei. Er erhielt aufgrund des Aufhebungsvertrages eine Sperre beim Arbeitslosengeld. Bei einem vorausgegangenen Gütetermin hatten sich die Parteien nicht einigen können, doch drei Abmahnungen wegen Verstößen gegen Anweisungen zum Tragen eines Mund- und Naseschutzes waren gegen ihn ins Feld geführt worden.

Der Kläger selbst war zur Verhandlung vor Arbeitsrichter Tim Schömig nicht erschienen, weil er bereits ein neues Arbeitsverhältnis eingegangen ist. Seine Anwältin zog angesichts des neuen Arbeitsverhältnisses den Antrag auf Weiterbeschäftigung zurück, sodass es in der Verhandlung nur noch darum ging, in welcher Weise das langjährige Arbeitsverhältnis beendet wurde.

Nach gut eineinhalbstündiger Verhandlung wurde dem Auslieferungsfahrer die Zahlung eines Brutto-Monatsgehalts für den Verlust des Arbeitsplatzes zugesichert, während im beidseitigen Einvernehmen das Arbeitsverhältnis zum 28. Februar endete. In der Verhandlung machte Schömig klar, dass die Kündigungsfrist im Falle des Klägers aufgrund seiner langen Betriebszugehörigkeit sieben Monate betragen hätte. Für eine widerrechtliche Drohung wie auch eine arglistige Täuschung sah Schömig keinen Anlass und verwies darauf, dass hier die Beweislast beim Kläger liege. Im übersichtlichen Aufhebungsvertrag habe explizit gestanden, "Mit einer Sperre des Arbeitslosengeldes ist zu rechnen", führte der Anwalt des ehemaligen Arbeitgebers an. Die Aussage einer widerrechtlichen Drohung alleine schaffe noch keinen Anfechtungsgrund", stellte Schömig klar. Der Kläger hatte angeführt, dass ihm im Gespräch gesagt wurde, dass es keine Schwierigkeiten mit der Arbeitsagentur gebe. Dies sei ein maßgeblicher Grund gewesen, weshalb er den Vertrag unterzeichnet habe, weil ihm ansonsten als Alternative eine fristlose Kündigung angedroht worden sei. Der Richter wandte ein, dass es nur dann eine Drohung sei, wenn ein Arbeitgeber eine fristlose Kündigung nicht ernsthaft in Erwägung gezogen hätte. Daher sei es in diesem Fall nicht unerheblich, was im Vorfeld gelaufen sei, denn die Androhung der fristlosen Kündigung sei unstrittig.

Hierzu hatte das Tiefkühlkost-Unternehmen verschiedene Vorfälle von Herbst 2020 bis Februar 2021 vorgetragen, bei denen der Kläger bei mehreren Kunden die Wohnung betreten, aber entgegen der erlassenen Arbeitsanweisung keine Maske getragen habe. Just an jenem Tag, als er wieder mit einer Kundin über das Tragen einer Maske diskutiert habe, hatte ihm der Arbeitgeber am Ende der Tour den Aufhebungsvertrag vorgelegt. Sator beanstandete den im Raum stehenden Vorwurf, ihr Mandant sei ein Maskenverweigerer. Er habe lediglich einen Katalog in den Briefkasten auf besagter Tour geworfen. Auch sei dieser Vorfall nie mit dem Kläger erörtert worden, vielmehr hätte der Arbeitgeber nicht ernsthaft eine fristlose Kündigung in Erwägung ziehen dürfen, sondern vielmehr diesen Sachverhalt überprüfen müssen. Laut Tarifvertrag konnte der Kläger den Aufhebungsvertrag bis Ablauf des nächsten Werktags widerrufen. "Das hat er nicht gemacht", stellte Schömig fest. Zuletzt wurde ein Vergleich über ein Bruttomonatsgehalt für den Kläger geschlossen.