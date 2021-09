Ausschuss billigt Entwurf für Regionalplan

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (tma). Der neue Regionalplan Mittelhessen steht in den Startlöchern: Der Haupt- und Planungsausschuss sowie der Ausschuss für Energie, Umwelt, ländlichen Raum und Infrastruktur haben am Dienstag die Empfehlung an die Regionalversammlung Mittelhessen ausgesprochen, den Entwurf für den neuen Regionalplan zu billigen.

Der Regionalplan legt die Ziele und Grundsätze der Raumordnung in einer Planungsregion fest. Das heißt, er gibt vor, wo in Mittelhessen beispielsweise Platz für Gewerbegebiete, Natur, Landwirtschaft, Hochwasserschutz und Siedlungen ist. Die Kommunen müssen sich bei Bauvorhaben daran halten.

Zur Planungsregion Mittelhessen gehören die Landkreise Gießen, Lahn-Dill, Marburg-Biedenkopf, Limburg-Weilburg und Vogelsberg. Das letzte Wort hat die Regionalversammlung in der Sitzung am 23. September im Kreishaus in Marburg.