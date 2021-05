Ausschuss überprüft Wahl des Kreisausländerbeirats

Erst nach der Beratung in einem Prüfungsausschuss wird der Kreistag entscheiden, ob die Wahl des Kreisausländerbeirats gültig war oder nicht. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - Eine der ersten Aufgaben des Kreistags in der konstituierenden Sitzung ist es, die eigene Wahl für gültig zu erklären. Dies war nur eine Formsache. Doch wie bereits berichtet, gab es zur Wahl des Kreisausländerbeirats im Vorfeld Kontroversen. Eine "Konservative Liste" mit Kandidaten aus dem AfD-Umfeld war vom Wahlausschuss erst zugelassen, dann nicht zugelassen worden. Dagegen hatte es Einsprüche gegeben. Bevor der Kreistag über die Gültigkeit der Wahl des Kreisausländerbeirats entscheidet, soll ab kommender Woche ein Wahlprüfungsausschuss mit 16 Mitgliedern des Kreistags die Thematik untersuchen. Abgelehnt wurde hingegen der Antrag der AfD-Fraktion, die Wahl gleich für ungültig zu erklären und eine Wiederholung anzuordnen.

Der Wahlausschuss des Landkreises Gießen hatte die "Konservative Liste" mit der AfD-Bundestagsabgeordneten Joana Cotar als Spitzenkandidatin zunächst zugelassen. Die Vertrauenspersonen der "Internationalen Liste", Tim und Philipp van Slobbe, legten Einspruch dagegen ein. Sie begründeten dies mit einer mangelhaften Unterschrift der Niederschrift über die Aufstellung des Wahlvorschlags. In einer zweiten Sitzung erklärte der Kreiswahlausschuss den Wahlvorschlag der "Konservativen Liste" mehrheitlich für ungültig. Die Vertrauensperson der "Konservativem Liste", der Fraktionsvorsitzende der AfD im Kreistag, Karl Heinz Reitz, legte gegen die Entscheidung Einspruch ein und der Kreiswahlausschuss tagte am 22. Januar ein weiteres Mal. Der Einspruch von Reitz wurde mehrheitlich zurückgewiesen. Joana Cotar und Mirko Krampl, der Zweitplatzierte auf der "Konservativen Liste", forderten nach der Wahl des Kreisausländerbeirats, diese für ungültig zu erklären. Nun liegt der Ball beim Kreistag.

Bei einem Pressegespräch vor der Kreistagssitzung erläuterten Tim und Philipp van Slobbe im Namen des Kreisausländerbeirats die Position und betonten: "Der Kreisausländerbeirat steht fest auf dem Boden des deutschen Rechtssystems." Sicher könnten auch Rechtsextremisten in Parlamente gewählt werden, aber dafür müssten sie sich an Regeln halten. Mit Blick auf das Verhalten der Kreis-AfD gegenüber dem Kreisausländerbeirat in den vergangenen Jahren sei klar: "Wir können nicht mit Rassisten zusammenarbeiten." Die "Konservative Liste" sei auch nicht konservativ, sondern trete an für eine Partei mit "in großen Teilen rechtsextremistischer und rassistischer Ausrichtung".

Neben der politischen Bewertung gibt es eine komplexe juristische Ebene. Aus Sicht von van Slobbe ist die Rechtslage "eindeutig". Aufgrund eines formalen Mangels habe die "Konservative Liste" nicht die Voraussetzungen erfüllt, als Wahlvorschlag zugelassen zu werden. Eine der vier Personen, die die Niederschrift über die Aufstellung des Wahlvorschlags unterzeichnen mussten, sei bei der Wahl des Kreisausländerbeirats nicht wahlberechtigt, dürfe folglich die Niederschrift nicht unterzeichnen. Bei zwei weiteren Listen gab es den gleichen Mangel, dies wurde allerdings nicht rechtzeitig festgestellt.

Karl Heinz Reitz, die Vertrauensperson der "Konservativen Liste", argumentiert damit, dass van Slobbe in der Causa nicht einspruchsberechtigt gewesen sei. Gegen die Ablehnung eines Wahlvorschlags könne nur dessen Vertrauensperson Einspruch einlegen.

Darüber hinaus kritisierte Tim van Slobbe das Verhalten von Kreiswahlleiter Ralf Sinkel und beklagte eine falsche Darstellung des Sachverhalts in den Kreistagsunterlagen. "Der Kreistag sollte die Wahl des Kreisausländerbeirats für gültig erklären und die AfD kann ihr Glück vor Gericht probieren", meinte er.