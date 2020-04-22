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Mittwoch, 22.04.2020 - 06:20
4 min

Ausschussfest: 480. Auflage verschiebt sich in Laubach um ein Jahr

Die 480. Auflage des Laubacher Ausschussfestes muss in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Ein Grund für den Anzeiger, einen genaueren Blick auf das ungewöhnliche Schützenfest in der Region zu werfen.

Von Ernst Walter Weißenborn
Ein Hammel steht jährlich im Mittelpunkt des Laubacher Ausschussfestes in einem auch mal kleinen Fenster, doch die 480. Traditionsveranstaltung in der Residenzstadt muss ausfallen. Archivfoto: Kächler

Ein Hammel steht jährlich im Mittelpunkt des Laubacher Ausschussfestes in einem auch mal kleinen Fenster, doch die 480. Traditionsveranstaltung in der Residenzstadt muss ausfallen. Archivfoto: Kächler

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Fotos
Ein Hammel steht jährlich im Mittelpunkt des Laubacher Ausschussfestes in einem auch mal kleinen Fenster, doch die 480. Traditionsveranstaltung in der Residenzstadt muss ausfallen. Archivfoto: Kächler

Ein Hammel steht jährlich im Mittelpunkt des Laubacher Ausschussfestes in einem auch mal kleinen Fenster, doch die 480. Traditionsveranstaltung in der Residenzstadt muss ausfallen. Archivfoto: Kächler

Günter Hoffmann

Günter Hoffmann

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