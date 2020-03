"Aussicht" ist Motto des Anzeiger-Fotowettbewerbs im März. Archivfoto: Friese

Das Corona-Virus lässt sich nicht ignorieren. Aber immerhin eine Sache hat weiterhin Bestand: Der Fotowettbewerb des Gießener Anzeigers. Ganz kontaktlos und virenfrei können Sie Ihre Bilder uns Ihre Bilder zukommen lassen. "Aussicht" ist das Thema für den Monat März; als das Motto gewählt wurde, war die Doppeldeutigkeit noch nicht abzusehen. Schicken Sie Ihr Bild mit dem Stichwort "Aussicht" bis zum 5. April an online-mittelhessen@vrm.de. Das Foto muss im Querformat sein und mindestens 1280 Pixel in der Breite haben. Bitte nur ein Bild einsenden und Vor- sowie Nachnamen angeben. Am Montag, 6. April, werden alle Fotos mit Vor- und Nachnamen der Einsender auf der Facebook-Seite des Anzeigers hochgeladen und stehen bis Donnerstag, 9. April, 11 Uhr, zum Voting frei. Die drei Fotos, die bis dahin die meisten "Gefällt mir"-Angaben und Reaktionen haben, werden von einer Jury des Anzeigers bewertet und ein Sieger gekürt.

Zu gewinnen gibt es dieses Mal einen Rewe-Gutschein, einen Tischkicker und eine Sonnenbrille. Das Gewinnerfoto wird außerdem für einen Monat mit Namen des Einsenders Hintergrund der Anzeiger-Facebook-Seite. Die besten Aufnahmen werden mit Vor- und Nachnamen auf die Anzeiger-Homepage gestellt. Mitmachen kann jeder, der volljährig ist und versichert, Urheber des Fotos zu sein. Außerdem versichert der Einsender, dass abgebildete Personen vorher um ihr Einverständnis gebeten wurden bzw. bei Minderjährigen die Erziehungsberechtigten gefragt wurden. Mitarbeiter des Anzeigers und deren Angehörige sind vom Wettbewerb ausgeschlossen.

Die Teilnehmer erklären sich weiterhin einverstanden, dass die Einsendungen in weiteren Produkten des Gießener Anzeigers verwendet werden dürfen. Dies umfasst das Recht der Verbreitung, Vervielfältigung und das Recht des öffentlichen Zugänglichmachens. Für diese Zwecke ist es dem Anzeiger ebenfalls erlaubt, die Beiträge zu bearbeiten, falls und soweit dies zur Nutzung in dem jeweiligen Medium erforderlich ist, und Dritten die erforderlichen Nutzungsrechte einzuräumen. Auch diese Rechteeinräumung erfolgt unentgeltlich..