Aussichtsreiche Plätze für Grüne

Kreis Giessen (red). Die Direktkandidaten der Grünen für den Bundestag, Behzad Borhani (Wahlkreis 173 - Landkreis Gießen und Vogelsbergkreis) und Caroline Krohn (Wahlkreis 172 - Lahn-Dill-Kreis mit Wettenberg und Biebertal), stehen auf der Landesliste für den Bundestag auf den aussichtsreichen Plätzen zwölf und 15. "Mittelhessen wird in der kommenden Legislaturperiode ,Grün' vertreten sein", erklärte Borhani, der Kultur-, Sport- und Integrationspolitiker ist, in einer Pressemitteilung. Caroline Krohn ist Expertin für Wirtschaftspolitik und Digitalisierung: "Wir müssen in der Digitalisierung nachjustieren. Das vernetzte Arbeiten bringt völlig neue Möglichkeiten - und wirkt sich stark auf unser Zusammenleben aus." Zunächst werden sich beide aber auf den Kommunalwahlkampf konzentrieren.