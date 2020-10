Ausstellung "Strukturwandel in Rodheim-Bieber" eröffnet

Ehrenbürgermeister Günter Leicht, Heimatvereinsvorsitzender Helmut Failing, Peter Mayser und Bürgermeisterin Patricia Ortmann (v.l.) eröffneten die sehenswerte Sonderausstellung "Strukturwandel in Rodheim-Bieber". Foto: Waldschmidt

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

RODHEIM-BIEBER - "Die Ausstellung ,Strukturwandel in Rodheim-Bieber' soll zeigen, wie sich unser Lebensort, seine Strukturen und seine Umgebung über einen Zeitraum von mehr als 100 Jahren verändert haben. Dabei möchten wir nicht werten im Sinne von ,früher war alles besser'. Sie als die Besucher sollten sich selbst ein Bild machen können, denn die Ausstellung stellt 20 älteren 20 möglichst identische moderne Fotoaufnahmen gegenüber. Vielleicht ist damit auch eine Art ,Innehalten' möglich: wie sah unsere Heimat einmal aus, wo stehen wir heute und wo sollte und könnte es hingehen", sagte Prof. Peter Mayser während der Eröffnung der Präsentation vor dem Heimatmuseum in Rodheim. An der Ausarbeitung der Ausstellung waren Werner Altena, Helmut Failing, Manfred Henß, Günter Leicht, Petra und Prof. Peter Mayser, Prof. Hans Ramge, Karl-Heinz Reeh, Klaus Schmidt, Markus Schmidt und Manfred Wahl beteiligt.

Heimatvereinsvorsitzender Helmut Failing hieß die Besucher, darunter Bürgermeisterin Patricia Ortmann, Parlamentsvorsitzende Elke Lepper und Vertreter der Gemeindegremien willkommen. Er dankte Mayser und allen, für die Realisierung. "Die neue Ausstellung soll zum Nachdenken anregen und spricht auch den Klimawandel an", so Failing. Ortmann hob die aussagekräftige Gegenüberstellung alter und neuer Fotos hervor. Da Biebertal in die Dorfentwicklung aufgenommen ist, kann die Ausstellung auch hier mit einfließen. "Es ist eine tolle Arbeit, die die Helfer hier geleistet haben." "In den Bildern und Texten der 20 Tafeln ist sicher noch manch ungehobener Schatz, den es zu finden und für die Gestaltung unserer Zukunft zu vertiefen gilt. Wir freuen uns auf die Anregungen und Diskussionsbeiträge der Besucher", so Prof. Mayser. Neben den Vergleichsbildern sind die Themen der Präsentation: Der zeitliche Verlauf der Besiedlung. So ist die Fläche Rodheim- Biebers in 180 Jahren, von 14 Hektar (1832) auf 195 Hektar (2020) gestiegen. Alte Flurnamen als Hinweise für frühere Gestaltung und Nutzung von Landschaft (mit fünf Wandervorschlägen).

Die Ausarbeitung zeigt, dass die Gegend früher sehr wald- und wasserreich war und was regional alles, auch als Baumaterial (Leimenkaut, Kalkbruch), verfügbar war. Weiter ist die Veränderung der landwirtschaftlichen Infrastruktur (unter anderem Bodennutzung, Viehhaltung, Streuobstwiesen) mit Auswirkung auf die Artenvielfalt dargestellt.

Dazu gibt es auch Interviews mit Revierleiterin Ulrike Henrich und Ortslandwirt Frank Willershäuser. Die Wetterdaten über mehr als ein Jahrhundert aus der Region sind enthalten. Weiterhin touristische Konzepte wie der "Luftkurort Rodheim-Bieber" und das heimische "Skigebiet für Managerkranke". Zudem ist die vermutlich erste Telefonanlage in Rodheim (Fabrikat Siemens & Halske) zu bewundern. Der Frage "Warum sind manche alteingesessenen Berufe heute im Ort ausgestorben?", wird nachgegangen. Eine Tafel über den Bergbau und die Landwirtschaft sowie die Biebertalbahn (beide konzipiert von Dr. Rainer und Ulrike Haus) ist enthalten.

Die Ausstellung ist bis zum 31. Januar 2021 sonntags von 15 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung 06409/ 9215 geöffnet.