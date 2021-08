Auto anmelden und Kunst betrachten

Eine künstlerische Plattform ermöglicht die Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Gießen dem Kunst- und Kulturkreis Wettenberg. (Foto: Landkreis Gießen)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Zum fünften Mal findet in der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Gießen eine Kunstausstellung statt. Nicht nur die Werke eines Künstlers zieren den Wartebereich, sondern gleich mehrerer Kulturschaffenden. Für diese Abwechslung sorgen sechs Mitglieder des Kunst- und Kulturkreises (KuKuK) Wettenberg. Der Verein wurde 2003 ins Leben gerufen, hat aktuell etwa 90 Anhänger und nutzt seit 2006 die Kunst- und Kulturhalle in Wißmar.

„Wie passend, dass Ihre Kunst- und Kulturhalle ein ehemaliger Lebensmittelmarkt ist, denn Kunst ist genauso notwendig wie das tägliche Brot. Mit den Ausstellungen in der Zulassungsstelle im Bachweg möchten wir auch einen Beitrag dazu leisten, Kunst in den Alltag zu integrieren“, sagte Landrätin Anita Schneider (SPD) laut einer Pressemitteilung bei der Eröffnung. Neben den Ausstellungen in der Kreisverwaltung am Riversplatz gibt es seit 2018 das regelmäßige Format im Bachweg.

Dieterich Emde widmet sich nach seinem Berufsleben der bildenden Kunst. Für den gelernten Schlossermeister und Sozialarbeiter bedeutet dies hauptsächlich Zeichnen und Malen, was er sich als Autodidakt selbst beigebracht hat.

Seitdem sie als Kind eine Kamera von ihrem Vater geschenkt bekommen hat, fotografiert Barbara Ritzkowski. Sie begeistern Menschen und Länder, Landschaften im Großen wie im Kleinen, Schwarzweiß, Abstraktion, Licht, die Liebe zum Detail sowie das Darstellen von Umwelt und Mensch mit all seinen Facetten.

Gabriele Herlitz malt seit den 90er Jahren mit Materialien wie Acryl, Tusche, Oilstick, Wachs, Kohle und manchmal auch Naturmaterialien. Ihre Inspirationen kommen durch Farben, Ausstellungsbesuche und Begegnungen mit Menschen zustande.

Als gelernte Biologin befasst sich Ines Scheuermann gerne mit Tierplastiken und Keramik. Sie fotografiert aber auch und verwandelt ihre Fotografien am Computer zu Digitalgrafiken, denen man das ursprüngliche Motiv nicht mehr ansieht.

Ingrid Wortmann-Wilk beschäftigt sich ebenfalls mit der Fotografie und darüber hinaus mit Acrylmalerei und Collagen aus verschiedenen Materialien. Ihre Themen sind persönlich, menschlich und gesellschaftspolitisch wie in den aktuellen Werken zur Corona-Pandemie.

Ursprünglich aus den USA kam Barbara Yeo-Emde vor 40 Jahren nach Deutschland und in den 80er Jahren als Sängerin zum Stadttheater nach Gießen. Ihre Liebe zur Fotografie hat sie in Paris entdeckt und erstellt seitdem Ausschnitte unter dem Titel „Life is in the little details“.