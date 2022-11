Auto fährt in Juweliergeschäft: Einbruch in Großen-Linden

Statt Türen oder Fenster aufzubrechen, sind die Täter direkt mit dem Auto in das Juweliergeschäft in Großen-Linden gefahren. (© VRM)

Großen-Linden - In der Nacht auf Dienstag wurde der Polizei gegen 4:30 Uhr ein Einbruch in ein Schmuckgeschäft im Industriegebiet Großen-Linden gemeldet. Das teilt die Polizei mit. Anstatt dass die unbekannten Täter Türen oder Scheiben einschlugen, sind sie mit einem silbernen VW-Golf IV - Kennzeichen unbekannt - direkt in den Eingangsbereich des Juweliergeschäfts gefahren. Dort stahlen sie eine unbekannte Menge an Schmuck. Die Täter flüchteten anschließend mit dem Golf IV vom Tatort in unbekannte Richtung.

Die Polizei ist derzeit mit einem Großaufgebot vor Ort und fahndet nach den Tätern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/70063555 oder jeder anderen Dienststelle zu melden.

Die Täter sind mit einer unbekannten Menge Schmuck entkommen. (© VRM)