Auto und Linienbus stoßen in Gießen zusammen

GIESSEN - Vier Menschen sind bei einem Unfall am Mittwochmorgen im Gießener Stadtteil Wieseck verletzt worden, alle erlitten dabei leichte Verletzungen. Das teilte die Polizei mit. In einer ersten Mitteilung hatte die Polizei am Morgen zunächst von einer leicht- und einer schwerverletzten Person gesprochen.

Nach Angaben der Polizei stieß am Mittwoch, 19. Oktober, gegen 7.15 Uhr an der Ecke Kornblumenstraße/Turnstraße ein Auto mit einem Bus zusammen. Nach dem Zusammenstoß krachte das Auto gegen eine Hauswand.

Eine 42-jährigen Gießenerin war mit ihrem Toyota in der Turnstraße unterwegs. Als sie an der Kreuzung zur Kornblumenstraße der Turnstraße weiter folgen wollte, stieß sie mit einem Linienbus zusammen. Der Pkw schleuderte zunächst gegen eine Hauswand und anschließend gegen einen geparkten Kombi.





In dem Bus befanden sich über 30 Fahrgäste, hauptsächlich Schüler. Durch den Aufprall verletzten sich drei Insassen aus dem Bus im Alter von 13, 16 und 51 Jahren leicht, einige von ihnen mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Auch die Toyota-Fahrerin kam mit leichten Verletzungen in eine Klinik.

Den Gesamtschaden an den drei Fahrzeugen sowie ein abgerissenes Fallrohr von der Hauswand schätzt die Polizei auf 63.000 Euro.