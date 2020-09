Autodesigner in Linden krempelt coronabedingt sein Leben um

Fabian Kreis mit Bildern seiner jungen Kunden. So manche Malerei wurde bereits in Legomodelle umgewandelt. Foto: Wißner

KREIS GIESSEN. Eigentlich war Ende März bereits alles für die Übersiedlung nach China fertig, Wohnung und Kindergarten in Bad Homburg gekündigt und die Auswanderung vorbereitet, doch dann änderte sich durch Corona das Leben des 38-jährigen Fabian Kreis und seiner Familie komplett. Als Autodesigner hatte er in Baoding in der Nähe der Hauptstadt Peking gearbeitet und nun sollten Frau und die beiden Söhne nach China übersiedeln. Doch was tun, nachdem die Einreise einen Tag vor der Übersiedlung von chinesischer Seite gestoppt und damit der Job verloren war? Der Familie blieb nur die Möglichkeit ins Elternhaus von Fabian Kreis nach Großen-Linden zu ziehen.

Eigentlich waren fünf Tage dort geplant, doch mittlerweile ist fast schon ein halbes Jahr daraus geworden und eine Rückkehr an seinen Arbeitsplatz in China ist mittlerweile nicht mehr möglich. Anstatt den Kopf in den Sand zu stecken, verwirklichte sich Kreis einen lang gehegten Traum und startete sein Projekt die Kreativität von Kindern weltweit zu fördern: FabiDesign (www.fabisdesign-kids.com).

Für Kreis ist die Kreativität jene Fähigkeit, "die wir in der Zukunft noch mehr brauchen werden" und so widmete er sich nicht nur den beiden zwei und vier Jahre alten Söhnen, um deren Kreativität zu fördern, sondern entwickelte in seinem in der Wohnung eingerichteten "Designstudio" ab April auch Website, Onlinekurs und Youtube-Kanal.

"Ich möchte Eltern und Kinder weltweit online erreichen, um mit uns auf zeichnerische Weltreise zu gehen. Wir entdecken und lernen die Welt durch Bücher und Zeichnungen kennen", startete Kreis zunächst ein Sommer-Camp. Die Resonanz war groß und in Großen-Linden trafen ausnahmslos positive Rückmeldungen aus USA, Australien, aber auch aus Dänemark und den Niederlanden sowie aus allen Teilen Deutschlands ein. Ausgedruckte Kinderbilder zieren so mittlerweile die Wand des heimischen Designstudios, wobei Zeichnungen in Lego-Modelle umgewandelt wurden. Seinen Webauftritt hat Kreis gleich in englischer Sprache verfasst, um so eine weltweite Präsenz zu erzielen und Kinder und deren Eltern auf dem gesamten Globus zu erreichen. Mittlerweile gibt es bereits eine deutsche Version des Online-Designkursus.

Hier wird Kindern "Design Thinking" auf spielerische Art und Weise nähergebracht. "Dabei handelt es sich um einen Arbeitsprozess, der es uns ermöglicht, komplexe Themen spielerisch "und mit viel Spaß in kleinen Häppchen nach und nach zu erarbeiten."

Bereits mit 15 Jahren stand für Kreis fest, dass er einmal Autodesigner werden möchte. Im Kunst-Unterricht an der Anne-Frank-Schule in Großen-Linden war es der damalige Kunst-Fachbereichsleiter Harald Törner, der seine kreative Seite hervorholte. "Er war ein Super-Förderer. Er konnte Kinder stärken", schwärmt Kreis heute noch von seinem ehemaligen Kunstlehrer. Und so war es geradezu selbstverständlich, dass er in der Oberstufe an der Liebigschule in Gießen Kunst als Leistungsfach belegte. Nach dem Abitur und Zivildienst in Berlin folgten ein Studium "Transportation Design" in Pforzheim, Praktika bei VW in Potsdam, Seat in Spanien, wo er auch 2008 sein Diplom erfolgreich ablegte. Zehn Jahre war Kreis danach bei Subaru in Deutschland angestellt, zunächst in Ingelheim später in Fernwald sowie über ein Jahr in Tokio und zwei Monate in den USA tätig. Dann folgte der Job in China. Und als ihn hier seine Frau mit den beiden Kindern besuchte, wurde der Grundstein für sein Startup in den engen Wohnverhältnissen im Land der Morgenröte gelegt.

"Das war die kreativste und herausforderndste Zeit für meine Kinder überhaupt. Sie hatten so viele coole Ideen, an die sie noch nie gedacht hatten. Sie malten unglaubliche Bilder, entwarfen kleine Objekte oder Modelle mit Papierrollen und Spielteig und hatten jede Menge Ideen für selbst gefertigtes Spielzeug. Die begrenzte Menge an Dingen half ihnen, sich auf dasWesentliche zu konzentrieren. Sie wurden nicht abgelenkt", blickt Kreis zurück.

Er ist ein großer Fan des britischen Kunst-Professors und Autors Sir Ken Robinson, der dafür wirbt, dass Kreativität in der Bildung genauso den Stellenwert hat wie die Alphabetisierung. Gerade jene Worte von Robinson, der bemängelt, dass wir uns zu sehr auf die linke Seite des Gehirns konzentrierten (Rationalität) und die Kreativität (die rechte Seite des Gehirns) nicht genug unterstützen. Dabei würde eine kreativere Ausbildung sich positiv auf die Intelligenz unserer Kinder auswirken. "Sie können ihre Kreativität in allen Arbeitsbereichen einsetzen, dies hilft ihnen, selbstbewusster zu sein. Es stärkt ihre Fähigkeit, über den Tellerrand hinaus zu schauen", zitiert Kreis Robinson und hat dessen Ausführungen für sein Projekt verinnerlicht. "Aus diesem Grund habe ich mich entschlossen, meine fast 15-jährige Erfahrung als ,Exterior Car Designer' zu nutzen, um ein kreatives Programm für Kinder zu entwickeln.

