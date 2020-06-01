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Montag, 01.06.2020 - 18:00
3 min

Autogottesdienst in Treis

In Treis feierte man das Pfingstfest mit einem ungewöhnlichen Gottesdienst, die Besucher verfolgten das Geschehen auf der Bühne vom Auto aus.

Von Debra Wisker
Der Autogottesdienst in Treis zog etliche Besucher an. Fotos: Thilo Schneider

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Fotos
Der Autogottesdienst in Treis zog etliche Besucher an. Fotos: Thilo Schneider

Der Autogottesdienst in Treis zog etliche Besucher an. Fotos: Thilo Schneider

Die Band "Afro Kunda" sorgte für die musikalische Umrahmung, das Facettenkreuz (hinter Pfarrer Andreas Lenz) für einen Hingucker.

Die Band "Afro Kunda" sorgte für die musikalische Umrahmung, das Facettenkreuz (hinter Pfarrer Andreas Lenz) für einen Hingucker.

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