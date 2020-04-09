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Donnerstag, 09.04.2020 - 06:20
5 min

Autohändler in Stadt und Landkreis Gießen trotzen der Corona-Krise

Home Office, Kurzarbeit und Onlinehandel prägen die Situation der Kfz-Betriebe in Stadt und Landkreis Gießen. Dabei ist das Frühjahr eigentlich umsatzstark.

Von Thomas Wißner
Drinnen und draußen stehen bei den heimischen Autohändlern diverse Fahrzeuge zum Verkauf, doch der läuft zurzeit nur online. Foto: Wißner

Drinnen und draußen stehen bei den heimischen Autohändlern diverse Fahrzeuge zum Verkauf, doch der läuft zurzeit nur online. Foto: Wißner

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Drinnen und draußen stehen bei den heimischen Autohändlern diverse Fahrzeuge zum Verkauf, doch der läuft zurzeit nur online. Foto: Wißner

Drinnen und draußen stehen bei den heimischen Autohändlern diverse Fahrzeuge zum Verkauf, doch der läuft zurzeit nur online. Foto: Wißner

Die Autowerkstätten haben weiterhin geöffnet, jedoch wurden verschiedene Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Foto: Wißner

Die Autowerkstätten haben weiterhin geöffnet, jedoch wurden verschiedene Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Foto: Wißner

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