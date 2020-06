Bäckerei Volkmann senkt Preise nicht und gibt stattdessen Zuschuss an Mitarbeiter

Die Produktionsstätte der Bäckerei Volkmann an der Rodheimer Straße in Heuchelheim. Archivfoto: Ewert

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Heuchelheim (red). Durch die Senkung der Mehrwertsteuer auf fünf beziehungsweise 16 Prozent sehen sich Lebensmittelhandwerk, Handel und Gastronomie vor zusätzliche Probleme gestellt. Wird der Preisunterschied an die Kunden weitergegeben? Sollen alle Artikel oder Speisekarten mit neuen Preisen ausgezeichnet werden, nur um Anfang 2021 alles wieder rückgängig zu machen? Oder nutzen die Betriebe die zusätzlichen Einnahmen, um die Kosten im Zusammenhang mit der Corona-Krise zu decken? Die Bäckerei Volkmann aus Heuchelheim hat sich für eine weitere Variante entschieden. Profitieren sollen die Mitarbeiter.

"Wir behalten unsere Preise bei", erklärt Geschäftsführer Frank Pauly in einer Pressemitteilung. "Die Differenz aus der Mehrwertsteuersenkung geben wir aber komplett an die Mitarbeiter weiter." Claudia Pauly, Geschäftsführerin der Bäckerei und zuständig für die Filialen, erklärt: "Unsere Mitarbeiter haben dieses Zubrot mehr als verdient. Die Einschränkungen im Verkauf, geänderte Arbeitszeiten in der Backstube und vieles mehr haben Allen viel abverlangt."

"Wir hoffen, dass unsere Kunden es genau so sehen und die Entscheidung zum Wohl der Arbeitnehmer mittragen", ergänzt Frank Pauly. "Durch den großen Einsatz der Mitarbeiter im Verkauf haben sie dazu beigetragen, ein wenig Normalität in schwierigen Zeiten zu bewahren."

Für die Arbeitgeber habe die Bundesregierung die Möglichkeit geschaffen, einmalig einen Zuschuss steuer- und sozialversicherungsfrei an die Beschäftigten auszuzahlen. Voraussetzung ist aber auch, dass andere Leistungen dadurch nicht ersetzt werden. "Weihnachtsgeld wird es bei uns auch wieder geben", betont Claudia Pauly.

Volkmann betreibt im Raum Gießen/Wetzlar 25 Filialen. 2020 waren im Schnitt 320 Mitarbeiter beschäftigt. Fehlende Umsätze aus der Belieferung von Schulen, Betriebskantinen und die zeitweise geschlossenen Sitzbereiche in den Filialen hätten Umsatzlücken hinterlassen. Das Unternehmen stehe aber auf gesunden Beinen, so Frank Pauly.