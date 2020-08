Badespaß für Generationen in Laubach

Dieses Foto des Laubacher Freibads entstand Anfang der 1930er Jahre. Repro: Stein

Laubach. Die Geschichte der Badekultur in Laubach reicht fast 100 Jahre zurück. 1924 berichtete Pfarrer Nebel von einem "echten Freibad", das sich an der sogenannten Freienseener Brücke befand. Das Wasser war sehr kalt und das Bad bot einen "ärgerlichen Anblick". Noch zu Zeiten von Bürgermeister Böhm - Eigentümer und Gastwirt des "Solmser Hofes" - wurde das Projekt "Neues Schwimmbad" ins Auge gefasst und dafür Geld gespart. Sein 1928 gewählter Nachfolger Otto Högy setzte den Plan fort und das Bad wurde am 22. Juni 1930 zusammen mit vielen Bürgern eingeweiht. Das Freibad war ausgestattet mit einem 50 Meter langen Schwimmbecken, einem Nichtschwimmerbecken und einem Planschbecken. Umkleidehalle, Einzelkabinen, zwei Duschen, zwei Toiletten und eine große Liegewiese belegen die für damalige Verhältnisse moderne Ausstattung.

Die Badegäste kamen aus nah und fern. 1932 wurden in Laubach sogar die Gaumeisterschaften im Schwimmen ausgetragen. Da Bürgermeister Högy auf "Sommerfrischler" aus den Ballungsgebieten setzte, beantragte er das Prädikat "Luftkurort". Nach zweijähriger Luftmessung an verschiedenen Punkten in Laubach wurde 1936 der Traum wahr und die Grafenstadt wurde Luftkurort und kann diesen Titel bis heute für sich beanspruchen. Erster Bademeister war Wilhelm Scharf, der für die Sauberkeit verantwortlich war und Schwimmunterricht erteilte.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Sauna angebaut, was die Attraktivität des Bades steigerte. Bis 1956 war zeitweise eine Bademeisterin verantwortlich, bis Wilhelm Scharf aus der Gefangenschaft an seinen alten Wirkungskreis zurückkam. Schäferhund "Senta" unterstützte ihn tatkräftig. Weitere Bademeister waren: Hans-Friedel Peter (1960 bis 1995), Horst Tschödrich (1980 bis 1994) und Gerhard Schleer (1973 bis 2017). Heute kümmern sich Thomas Lenz (seit 2006), Daniel Heil seit 2015) und die Auszubildende Katharina Sarges um das Wohl der Badegäste und Saunabesucher:

Fotos Dieses Foto des Laubacher Freibads entstand Anfang der 1930er Jahre. Repro: Stein Für seine Rede bei der Eröffnung 1930 stieg der damalige Bürgermeister Otto Högy auf den Sprungturm. Repro: Stein Zu jeder Zeit war das Laubacher Freibad Anziehungspunkt für Alt und Jung. Dieses Foto stammt aus den 60er Jahren. Repro: Stein 3

Das alte Freibad war 1979 in die Jahre gekommen, und Risse in der Beton-wanne sorgten für hohe Wasserverluste. Das veraltete Erscheinungsbild führte schließlich dazu, dass das Stadtparlament beschloss, am alten Standort ein neues Schwimmbad zu errichten. Der gut 1,5 Millionen Mark teure Bau wurde am 16. August 1980 feierlich eröffnet. Nun passte das Schwimmbad mit dem 1973 eröffneten Hallenbad harmonisch zusammen.

Aus diesem Anlass findet am kommenden Sonntag, 16. August, während der regulären Öffnungszeiten (9 bis 13 Uhr und von 15 bis 20 Uhr) ein Tag der offenen Tür bei freiem Eintritt statt. Wegen der Corona-Pandemie sind keine anderen Aktivitäten und Feierlichkeiten möglich. Eine Bildergalerie zeigt die Badeanstalt im Laufe seiner 90 Jahre.

Glück hatte Laubach mit seinem damaligen Jagdpächter Ernst Grimmke, der die Stadt im Januar 1971 mit einer Spende von einer Million Mark überraschte, die für den Bau des Hallenbades vorgesehen waren. Neben den Bürgern wird das Schwimmbad auch von 13 Schulen und Wassersport treibenden Vereinen regelmäßig besucht. Die Laubacher DLRG ist regelmäßig mit von der Partie, wenn es um Schwimmkurse und Wettkämpfe geht.

Seit 2004 unterstützt ein Förderverein das Bad jährlich mit einer ansehnlichen Geldsumme. Die hohe Mitgliederzahl dieses Vereins zeigt, wie sehr das Thema Schwimmbad in der Bevölkerung verwurzelt ist. Ihr Ziel ist es, diese Badeeinrichtung in Laubach mit aller Kraft für die Zukunft zu erhalten.