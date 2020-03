Bahndamm in Großen-Linden wird im Mai saniert

Die umfangreichen Rodungsarbeiten am Bahndamm der Main-Weser-Bahn zwischen Bahnviadukt und Forst/Gewerbegebiet Lückebachtal in Großen-Linden sorgen für einen Blickfang wie vor 168 Jahren. Foto: Wißner

GROSSEN-LINDEN (ee). Aktuell bietet sich am Bahndamm in Großen-Linden zwischen dem neu erweiterten Viadukt im Kreuzungsbereich Sudetenstraße/Mittelweg/Nikolaus-Otto-Straße bis zum Forst ein Anblick, wie es ihn wohl zuletzt vor 168 Jahren gab, als jenes Teilstück seiner Bestimmung übergeben wurde. Am 15. Mai 1852 verkehrte der erste Zug durchgehend von Kassel nach Frankfurt auf der Main-Weser-Bahnstrecke, nachdem als letztes Teilstück eben jener Bahndamm bei Großen-Linden fertiggestellt war und damit der Lückenschluss erfolgte.

Anfang des Monats wurden die erforderlichen Rodungsarbeiten für die Bahndammsanierung bereits abgeschlossen. Auf einer Fläche von fast drei Hektar erfolgte ein Kahlschlag, der im Zuge der Sanierungsarbeiten dann mit einer Ausgleichsmaßnahme "Lückebachrenaturierung" im Gebiet Mühlberg auf der Ostseite der Gießener Straße erfolgt, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn auf Anfrage erläuterte. Wie diese weiter mitteilte, finden aktuell diverse Vorarbeiten statt, sodass im Mai mit den bis Ende des Jahres gehenden Dammsanierungsarbeiten begonnen werden kann. Diese hatte bereits im November in einer Bürgerversammlung seitens der verantwortlichen "DB Netz" Mohammad Sayahzadeh vorgestellt. Die Dammsanierung Großen-Linden umfasst den Abschnitt zwischen Bahnkilometer 138,294 bis 139,331 und erstreckt sich vom Bahnviadukt bis zum Forst. In diesem Bereich sind neben Verformungen des Bahnkörpers, Setzungen im Gleis bis hin zu Instabilität an den Dammböschungen und Verformungen der Oberleitungsmasten festzustellen, welche aufbereitet werden müssen.

Deshalb darf aktuell auf diesem Abschnitt in Richtung Frankfurt auf dem westlichen Gleis lediglich mit 90 Stundenkilometern und nicht wie sonst mit 160 Stundenkilometern gefahren werden. Diese Geschwindigkeitsbegrenzung entfällt nach Abschluss der ersten Bauphase im Dezember. Bereits in den 90er Jahren und vor zwölf Jahren wurden horizontal miteinander verspannte Betonblöcke zur Stabilisierung des Dammes auf etwa 300 Metern und eine Bodenvernagelung infolge einer Gleisabsackung vorgenommen. In der zweiten Bauphase sollen die Verformungen an den Oberleitungsanlagen durch den Bau von acht neuen Oberleitungsmasten beseitigt werden. In Zahlen sieht es so aus, dass auf einer Fläche von 1800 Quadratmetern insgesamt 10 500 Kubikmeter Boden ab- und 30 000 Kubikmeter Boden aufgetragen werden. 500 Tonnen Stahl werden für die Stützwandkonstruktion benötigt.

Nach Abschluss der Dammsanierung sollen dann im Frühjahr des kommenden Jahres in einem zweiten Bauabschnitt auf einer 1,05 Kilometer langen Strecke sieben Oberleitungsmasten ab- und acht Oberleitungsmasten aufgebaut werden. Im Vorfeld der bis März erfolgten Rodungsarbeiten waren bereits Reptilienschutzzonen eingerichtet und auch eine Umsiedlung der Schlingnattern durchgeführt worden. Wie Sayahzadeh erläuterte, wurden die Bäume in Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Gießen als Obere Naturschutzbehörde nicht entwurzelt. Für den Bahnverkehr haben die nun anstehenden Bahndammsanierungsarbeiten keine Auswirkungen. Mit Baulärm ist von bis Mitte Dezember in der Zeit von 7 Uhr bis 18 Uhr bei den Arbeiten am Dammfuß zu rechnen. Auch wird es zu verstärkten Lkw-Fahrten im Baustellenbereich kommen. "Durch den Forst erfolgt keine Anlieferung und Bauverkehr", hatte hier Bauleiter Philipp Elsäßer von der beteiligten Baufirma Weimer den Anwohnern bereits bei der Bürgerversammlung versichert.

Bereits vor vier Jahren hatte der Vorsitzende des Heimatkundlichen Arbeitskreises Linden, Helmut Faber, über die Schwierigkeiten beim Bau der Main-Weser-Bahn in diesem Streckenabschnitt berichtet. So war nicht nur der Landerwerb für die Eisenbahn auf der ganzen Strecke mit vielen Umständen verknüpft, sondern gerade im Lückebachtal mit großen Schwierigkeiten gespickt. Hier befand sich etwa die Großen-Lindener Torfgrube, die ihren Betrieb wegen des Bahndammbaus einstellen musste. Der Boden im Lückebachtal bestand aus einem etwa zweieinhalb Meter tiefen Torf- und Moorboden und war bei feuchtem Wetter für Menschen kaum passierbar. Als Hauptschwierigkeit erwies sich der Durchstich des Bergrückens über die sogenannte Lindener Mark bis zur Gemarkungsgrenze Klein-Linden und Gießen. Dies verzögerte den Bau und den Lückenschluss zwischen Gießen bis Lang-Göns, sodass hier vom 25. August 1850 bis 15. Mai 1852 die Personenbeförderung durch die Post erfolgte. "So kam auch der damalige Preußische Ministerpräsident und spätere erste Reichskanzler Otto von Bismarck 1851 als preußischer Gesandter auf der Fahrt zum Bundestag in Frankfurt in Lang-Göns an. Der Tisch im Gasthaus 'Zur Post' an dem er gesessen hat, wurde bei der Feier "100 Jahre Main-Weser-Bahn" noch gezeigt. Ob er heute noch existiert, weiß ich nicht", hatte Faber dazu berichtet. Zur Eröffnung wurde die Strecke eingleisig befahren. Das zweite Gleis wurde 1863 bis 1865 gelegt.